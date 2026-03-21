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    只要他高興！紐時揭內幕：高市隨身翻譯「1原因」讓川普大讚

    2026/03/21 17:17 即時新聞／綜合報導
    日相高市早苗晚宴上大讚川普的氣色，並對他的小兒子拜倫（Barron）送上生日祝福。（彭博）

    日相高市早苗晚宴上大讚川普的氣色，並對他的小兒子拜倫（Barron）送上生日祝福。（彭博）

    《紐約時報》指出，美國總統川普多次抱怨盟友在中東戰火上表現消極。日本首相高市早苗近日到白宮與川普會面，卻憑藉個人魅力，成功全身而退。報導還揭露，高市外交手段顯然是向已故的前首相安倍晉三學習，她甚至帶著安倍的口譯員，川普也非常喜歡這名口譯官員，甚至當場稱讚他「非常優秀」。

    根據《紐約時報》報導，，高市早苗展現了她對川普的一貫策略「依靠魅力」，對川普極盡讚美之能事，甚至稱她堅信只有川普才能實現世界和平。面對川普開出的冷笑話——包括那則令人側目的「珍珠港事件」笑話——她選擇隱忍，並將話題引導至貿易與國防等共同利益。川普也立刻以善意回應高市，稱她為「非常受歡迎且強大的女性」，這和川普近期對歐洲盟友的批評形成了鮮明對比。

    報導引述外交關係協會（CFR）日本問題專家史密斯（Sheila A. Smith）說法指出，「高市很清楚這個時刻需要什麼，且她執行得很完美。」他也認為這次會面是日本的一場勝利。

    「川普耳語者」的傳承

    報導指出，在與川普交手時，高市早苗運用的招數，顯然是向她的導師、2022年遇刺身亡的前首相安倍晉三學習。安倍生前與川普建立了緊密的私人關係，並因善於應對川普對高爾夫、漢堡和奉承的喜好，被譽為「川普耳語者」（Trump whisperer）。

    報導揭露，高市甚至帶著安倍生前使用的同一位口譯員前往華盛頓。川普對這位外務省官員印象極佳，他在會見高市時稱讚道：「你有位非常優秀的譯員，我跟著晉三時就認識他很久了。」

    在整天的行程中，高市不斷深化與川普的關係。在晚宴上，她稱讚川普的氣色，並對他的小兒子拜倫（Barron）致以生日祝福；川普則祝賀高市在近期選舉中的大獲全勝。

    亞洲集團（Asia Group）負責人、前國安會官員柯林（Luke Collin）評論道，在如此困難的環境下，高市的策略確實奏效了。「只要這次會面能增進雙方情誼，並在國際輿論上留下正面印象，對日方而言，這恐怕就是當前局勢下，所能爭取到的最佳戰果了。」

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