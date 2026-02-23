七縣市長尚未提名 選對會今討論布局 推鄭朝方戰竹縣 民進黨內有共識

據悉，民進黨內已有共識提名竹北市長鄭朝方披掛參選新竹縣長，並傾向與竹市脫鉤、先行啟動輔選佈局。（資料照）

備戰二〇二六縣市長選戰，民進黨尚有七縣市未完成提名，今將召開選舉對策委員會廣泛討論人選，儘速完成佈局。據悉，黨內已有共識提名竹北市長鄭朝方披掛參選新竹縣長，並傾向與竹市脫鉤、先行啟動輔選佈局；至於指標性的台北市，「最好的人選」呼之欲出，但須待最佳時機掀牌。

據了解，因應週三中執會將進行市議員提名登記的資格審查，選對會今會就此初步討論；對於民進黨尚未完成提名的台北市、桃園市、新竹縣市、花蓮縣及金門縣、連江縣（馬祖），會中也將廣泛討論人選。知情人士說，新竹縣長的徵召人選、花蓮縣的提名佈局等幾乎已成定局，希望儘早拍板並對外公布，以利基層展開輔選佈局。

請繼續往下閱讀...

傾向脫鉤竹市 先啟動輔選

據了解，黨內評估鄭朝方憑藉竹北政績與堅強的基層實力，在新竹縣有一搏機會，兼任黨主席的總統賴清德幾度親自勸進，鄭的態度也有所鬆動，原先雖規劃新竹縣市連動提名，考量現任新竹市長高虹安回歸後的政治能量，綠營還需要時間考量最適當的人選，不排除脫鉤、先行處理竹縣提名。至於花蓮縣與議長張峻策略合作機率高，以拉下傅家為最高目標。

北市有譜 待最佳時機掀牌

關於眾所矚目的台北、桃園，據透露，民進黨已有高度共識，台北市「最好的人選」就是行政院副院長鄭麗君，唯考量近日美國關稅議題變動，可能要「再等一下」，待「最佳時機」再掀牌。

桃園方面，勤跑基層的總統府副秘書長何志偉、在地組織實力扎實的法務部次長黃世杰、具備全國性空戰戰力的立委王義川都被納入評估。

黨內人士直言，面對國民黨蔣萬安、李四川、張善政組成的「北北桃連線」，民進黨必須採取「全盤連動」的制衡戰術，慎重思考提名。新北市長參選人蘇巧慧已展現穩紮穩打的戰鬥狀態，如果台北、桃園能進一步推出具備強大外溢效應的指標人選，綠營在北台灣絕對大有可為。至於選情特殊的金門、馬祖，不排除採取策略合作。

此外，已獲民進黨提名角逐連任的澎湖縣長陳光復，過年期間意外受傷仍在救治休養。黨內人士強調，陳光復執政表現優異、口才便給，深獲地方肯定，極有機會連任，黨內仍期盼他早日恢復健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法