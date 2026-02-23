為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    展現憲政合作精神 賴今邀五院院長新春茶敘

    2026/02/23 05:30 記者陳昀／台北報導
    賴清德總統今邀五院院長到總統府茶敘。（資料照）

    賴清德總統今邀五院院長到總統府茶敘。（資料照）

    期待大家捐棄成見 團結齊心共同推動國家發展

    總統賴清德今天上午將邀行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，展現憲政機關間的尊重與合作精神；包括副總統蕭美琴、府秘書長潘孟安都將與會，全程閉門進行。

    賴總統春節期間曾公開表示，此次茶敘未設定特定議題及預設目標，總統及五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任，期盼在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任，期待大家捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

    台美ART與軍購 將是焦點

    雖然總統定調新春茶敘「不預設立場框架」，但面對台美貿易協定（ART）及國防特別預算等迫在眉睫的挑戰，相關議題料將成為席間焦點。外界預期，總統將藉此機會與各院院長，特別是立法院長韓國瑜，針對行政、立法間的互動展開溝通，以利朝野共同推動國政、應對國際變局。

    據規劃，行政、立法、監察、考試、司法五院院長今抵達總統府就座後，即安排正副總統及府秘書長入場握手致意並展開交流，彼此以茶敘形式互道祝福，也為新的一年揭開序幕，展現憲政機關之間的尊重與合作精神，預計中午前合影並結束活動。

    據了解，府方也特別準備賴總統春節期間的「走春戰袍」——由中華職棒聯盟與總統府聯名推出的「TEAM TAIWAN ╳ 總統府聯名帽TEE」作為伴手禮，象徵團結台灣，期許五院團結齊心，共同推動國家發展。

    春節期間，賴總統、蕭副總統及行政院長卓榮泰走訪各地與民眾積極互動，並說明我國去年的經濟成果，盼深化國人對穩健施政與社會安定的期待。面對美國最高法院判決美國關稅違法，我國府院團隊隨即啟動跨部會應變，迅速蒐整國內產業意見並評估可能衝擊，隨時待命應對國際經貿變局。

    圖
    圖 圖 圖
