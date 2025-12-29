「在野黨想讓台灣倒」 賴：只要縣市長選舉勝利就可抵抗中國

總統賴清德（左）昨在立委何欣純（右二）陪同下，出席台中信賴之友百工百業協會授旗。（記者蘇金鳳攝）

賴清德總統昨天出席台中市信賴之友百工百業協會授旗致詞表示，立法院一再通過違法違憲的法律，侵犯行政院、監察院、司法院甚至總統的權限，現在都快年底了，總預算都未付委；而全世界都增加國防預算，但在野黨卻在擋，社會質疑「在野黨想讓台灣倒」，但台灣團結一致不會倒，他更指出，中國已準備出手，想要用人工智慧介入二〇二六及二〇二八年選舉，只要縣市長選舉勝利就可抵抗中國。

出席台中百工百業授旗

賴清德昨出席台中市信賴之友百工百業協會成立大會，現場席開一百多桌。他指出，現在台灣最需要是團結，只要團結，任何問題都不怕。他批在野黨通過違法違憲對國家社會不重要的法律，侵犯行政、監察甚至總統的職權，現在都快年底連總預算都未付委；全世界都在增加國防預算，但在野黨卻在擋，社會上就有聲音，在野黨就是想讓台灣倒。

賴清德表示，在野黨現在走的路線是洪秀柱的路線，是一中同表，或者同表一中，跟台灣價值完全不一樣，台灣人民在面對中國併吞關鍵時刻，要緊緊團結一起。

他並強調，美國總統川普認為，要維護印太和平穩定，其中最重要的就是美國要阻止中國侵略台灣，台海不能發生戰爭；而他最近提出國防特別預算，要建立台灣之盾，就是中國發射飛彈或無人機、火箭，甚至戰鬥機，只要台灣展開台灣之盾就可以保護台灣人民的安全。

批馬將產業輸入中國

讚蔡讓國家走向世界

他更批評，前總統馬英九任內將義務役降剩四個月，國防預算降低，但中國增加國防預算，且不斷製造飛彈；而馬所謂的「和平紅利」根本不是事實，像簽ECFA、開放中國旅客來台，但八年的經濟成長平均約二點多％，但是前總統蔡英文則是三點多％，而今年經濟成長七點多％。兩者不同在於馬把國家方向、產業輸入中國，蔡是走向世界。

賴清德表示，只要團結就能抵抗中國，台灣要站得穩，就是縣市長選舉要贏，而且市議員在市議會的席次要過半，台中市長要支持何欣純。賴並表示，他現在有三個使命，除了把國家顧好顧住，第二個使命就是發展好經濟，第三項使命是照顧人民。

