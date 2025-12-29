為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國突環台軍演 總統府喊話：理性自制、勿當麻煩製造者

    2025/12/29 09:36 記者陳昀／台北報導
    總統府發言人郭雅慧。（資料照）

    台北、上海城市論壇（雙城論壇）昨天剛落幕，中國解放軍東部戰區今天即以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，總統府表示，面對中國當局公然挑戰國際秩序，粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，我國表達嚴厲譴責，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。

    總統府發言人郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰，對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。 面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

    郭雅慧說，近期國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅，過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。

    郭雅慧說，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

