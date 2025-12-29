自由日日Shoot》藍白「政治報復」卡總預算 公督盟：明年用選票教訓

明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議，民團直言，藍白迄今還透過總預算審查來做總統敗選後的報復，呼籲選民在明年九合一選舉好好教訓這些至今不悔改的政黨。（資料照）

國民黨、民眾黨立委聯手阻擋明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議，各部會明年度新興計畫都將受到延宕，包含地方縣市河川及排水整體改善、女性勞工生育給付加給每胎十萬元等。公督盟執行長張宏林昨受訪直言，藍白迄今還透過總預算審查來做總統敗選後的報復，這對台灣選民是一個最大污辱，呼籲選民在明年九合一選舉好好教訓這些至今不悔改的政黨。

各部會明年度新興計畫 都將延宕

內政部報告列舉，明年度十大新興計畫近五十五億餘元，包含因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫廿九億元、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫十八億餘元、無人載具產業發展計畫二．五億餘元、桃園國際機場第三航廈移民署配備建置計畫二．二億餘元等。

請繼續往下閱讀...

在教育方面，教育部明年度新增計畫編列卅一億元，包含大專院校老舊校舍整修、新建竹竹苗地區高級中等學校校舍、補助高中學校建置暨改善校舍汙水及排水系統等五項計畫，若明年度總預算未通過將影響數十萬名學生權益。

亂刪、亂凍、不審 把全民拖下水

張宏林指出，藍白每次都聲稱是民進黨在搞鬥爭，但從預算審查就可以看得出來，藍白到現在都還沒有忘卻總統選舉選輸的教訓，迄今還是把國家的預算當民進黨的預算在審查，亂刪、亂凍、不審，擺明了就是「政治惡鬥」。

張宏林指出，在野黨把全民都拖下水，極其惡劣，應該嚴厲地譴責，呼籲民眾用選票來下架這些還在做政治操作的政黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法