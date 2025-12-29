為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    自由日日Shoot》藍白「政治報復」卡總預算 公督盟：明年用選票教訓

    2025/12/29 05:30 記者林哲遠／台北報導
    明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議，民團直言，藍白迄今還透過總預算審查來做總統敗選後的報復，呼籲選民在明年九合一選舉好好教訓這些至今不悔改的政黨。（資料照）

    明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議，民團直言，藍白迄今還透過總預算審查來做總統敗選後的報復，呼籲選民在明年九合一選舉好好教訓這些至今不悔改的政黨。（資料照）

    國民黨、民眾黨立委聯手阻擋明年度中央政府總預算案，立院迄今未付委審議，各部會明年度新興計畫都將受到延宕，包含地方縣市河川及排水整體改善、女性勞工生育給付加給每胎十萬元等。公督盟執行長張宏林昨受訪直言，藍白迄今還透過總預算審查來做總統敗選後的報復，這對台灣選民是一個最大污辱，呼籲選民在明年九合一選舉好好教訓這些至今不悔改的政黨。

    各部會明年度新興計畫 都將延宕

    內政部報告列舉，明年度十大新興計畫近五十五億餘元，包含因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫廿九億元、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫十八億餘元、無人載具產業發展計畫二．五億餘元、桃園國際機場第三航廈移民署配備建置計畫二．二億餘元等。

    在教育方面，教育部明年度新增計畫編列卅一億元，包含大專院校老舊校舍整修、新建竹竹苗地區高級中等學校校舍、補助高中學校建置暨改善校舍汙水及排水系統等五項計畫，若明年度總預算未通過將影響數十萬名學生權益。

    亂刪、亂凍、不審 把全民拖下水

    張宏林指出，藍白每次都聲稱是民進黨在搞鬥爭，但從預算審查就可以看得出來，藍白到現在都還沒有忘卻總統選舉選輸的教訓，迄今還是把國家的預算當民進黨的預算在審查，亂刪、亂凍、不審，擺明了就是「政治惡鬥」。

    張宏林指出，在野黨把全民都拖下水，極其惡劣，應該嚴厲地譴責，呼籲民眾用選票來下架這些還在做政治操作的政黨。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播