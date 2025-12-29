川澤會結束！ 川普曝談判進度 雙方坦承仍有棘手問題

川普（右）表示，他對和平談判的進展表示信心，雙方針對終結烏俄戰爭的協議方面越來越靠近，但雙方都承認有些棘手細節仍未解決。（路透）

美國總統川普28日在美國佛州與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，討論「20點和平計畫」。會後川普表示，他對和平談判的進展表示信心，雙方針對終結烏俄戰爭的協議方面越來越靠近，但雙方都承認有些棘手細節仍未解決。

綜合外媒報導，澤倫斯基指出，已針對烏克蘭安全保障達成協議；但川普的說法則更為謹慎，他表示雙方已完成95%的協議談判，並強調他希望歐洲國家在美國的支持下「承擔大部分工作」。川普提到，「我們進行了一次非常棒的會面，我們討論了很多事情，我認為我們離目標越來越近了，也許已經非常接近了」。川普也補充：「我們在結束那場戰爭方面取得了很大進展。」

澤倫斯基先前曾提到，他希望能緩和美國提出的烏軍從頓巴斯完全撤軍的提議，這代表烏克蘭要割讓部分領土。川普和澤倫斯基28日都提到，頓巴斯的未來尚未確定。川普強調：「這問題還沒有解決，但正在逐漸接近解決的過程，這是一個非常棘手的問題。」

至於「棘手問題」，川普拒絕提供解決這些問題的具體時間表，並表示「可能會出現意想不到的障礙」，導致整個談判被阻礙。川普提到，在「川澤會」之後，他將會再次致電俄羅斯總統普廷。

澤倫斯基則重申，領土問題最終必須由烏克蘭人民決定，「這是我們民族世世代代的土地」，和平計畫的任何部分都可以舉行全民公投，而不僅僅是領土問題。澤倫斯基強調，目前20點和平計畫整體來說已經達成約九成的共識，但是在「安全保障與軍事方面已經達成100％的共識」。

