為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川澤會結束！ 川普曝談判進度 雙方坦承仍有棘手問題

    2025/12/29 08:21 即時新聞／綜合報導
    川普（右）表示，他對和平談判的進展表示信心，雙方針對終結烏俄戰爭的協議方面越來越靠近，但雙方都承認有些棘手細節仍未解決。（路透）

    川普（右）表示，他對和平談判的進展表示信心，雙方針對終結烏俄戰爭的協議方面越來越靠近，但雙方都承認有些棘手細節仍未解決。（路透）

    美國總統川普28日在美國佛州與烏克蘭總統澤倫斯基會晤，討論「20點和平計畫」。會後川普表示，他對和平談判的進展表示信心，雙方針對終結烏俄戰爭的協議方面越來越靠近，但雙方都承認有些棘手細節仍未解決。

    綜合外媒報導，澤倫斯基指出，已針對烏克蘭安全保障達成協議；但川普的說法則更為謹慎，他表示雙方已完成95%的協議談判，並強調他希望歐洲國家在美國的支持下「承擔大部分工作」。川普提到，「我們進行了一次非常棒的會面，我們討論了很多事情，我認為我們離目標越來越近了，也許已經非常接近了」。川普也補充：「我們在結束那場戰爭方面取得了很大進展。」

    澤倫斯基先前曾提到，他希望能緩和美國提出的烏軍從頓巴斯完全撤軍的提議，這代表烏克蘭要割讓部分領土。川普和澤倫斯基28日都提到，頓巴斯的未來尚未確定。川普強調：「這問題還沒有解決，但正在逐漸接近解決的過程，這是一個非常棘手的問題。」

    至於「棘手問題」，川普拒絕提供解決這些問題的具體時間表，並表示「可能會出現意想不到的障礙」，導致整個談判被阻礙。川普提到，在「川澤會」之後，他將會再次致電俄羅斯總統普廷。

    澤倫斯基則重申，領土問題最終必須由烏克蘭人民決定，「這是我們民族世世代代的土地」，和平計畫的任何部分都可以舉行全民公投，而不僅僅是領土問題。澤倫斯基強調，目前20點和平計畫整體來說已經達成約九成的共識，但是在「安全保障與軍事方面已經達成100％的共識」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播