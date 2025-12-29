為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    元旦冷空氣不可小覷！吳德榮：強烈大陸冷氣團平地直探7度以下

    2025/12/29 09:07 即時新聞／綜合報導
    吳德榮說，今晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，東半部有零散低雲；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，其所伴隨的降水回波大部分在海上。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮說，今晨4時30分紅外線雲圖（左）顯示，東半部有零散低雲；4時30分雷達回波合成圖（右）顯示，其所伴隨的降水回波大部分在海上。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；基隆北海岸及台灣東北部有雨，並有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天白天氣溫上升、早晚偏涼；下波冷空氣預計週四（1月1日）南下，為入冬首波強烈大陸冷氣團，本島平地最低氣溫將降至7度以下，絕不可小覷。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（28日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫上升；北台灣舒適、南台灣微熱，各地早晚偏涼，宜、花偶有零星降雨的機率。

    吳德榮說，今天晚上起至週三（31日）東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

    吳德榮稱，週四起冷空氣開始南下，氣溫漸下降；週五（1月2日）至下週日（4日）清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波強烈大陸冷氣團，台北測站低於12度的機率相當高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，絕不可小覷。

    吳德榮分析，週四、週五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲。週六（3日）、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。

    吳德榮說，下週日白天起冷空氣減弱，下週二（6日）則有另一股冷空氣抵達；不過，無論歐洲、美國（GFS）的傳統動力模式或AI模式，針對下週日以後的模擬準確度均已降低，且持續調整，應再持續觀察。

