（新北）黃國昌營養午餐政見 被指抄襲蘇貞昌

民進黨︰3年半前蘇揆就做完了 民眾黨︰中央剛取消食材獎勵補助

民眾黨主席黃國昌廿七日宣布投入明年新北市長選舉，但外界發現，黃提出「熱騰騰的營養午餐」政見，前行政院長蘇貞昌三年半前早就做完了。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，二〇二二年蘇貞昌任內投入逾六十億元，補助各地政府建立「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」供應網。民眾黨新北市黨部回應，今年中央才以財劃法為由，把蘇貞昌當年宣布加碼的食材獎勵金補助取消，既然民進黨政府無法兌現政見，就讓黃國昌來幫民進黨實踐。

請繼續往下閱讀...

高碩呈指出，蘇貞昌任內已投入超過六十億元補助各地政府，規劃全國一二三間中央廚房新建和擴建，升級送餐車隊、容器、溫控系統等，讓大學校的中央廚房煮給小學校，建立「中央廚房大帶小，熱騰騰午餐準時到」供應網，執行多年來未聽說全國哪裡有學校吃到冷的營養午餐，黃提出質疑性政見，對辛苦的公務員不公平。

市議員石一佑認為，好的政見應該認可與讚賞，但黃國昌擔任立委後不斷抨擊執政黨，還在宣布參選新北市長的起手式就抄襲蘇貞昌政績，顯見對地方事務不熟悉，令人哄堂大笑。

民眾黨新北市黨部表示，讓新北市學童吃到熱的營養午餐是基本，看不出哪句話在質疑，還是民進黨就是「逢昌必反」。

