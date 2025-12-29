為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水氣增2地防大雨！明起北部降溫 大陸冷氣團週五報到

    2025/12/29 06:56 即時新聞／綜合報導
    今日北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大。（資料照）

    今日北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（29日）氣溫方面，北部及宜蘭氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及宜蘭約21至23度，其他地區24至27度。

    天氣方面，各地水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有機會發生局部大雨，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。此外，今日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。

    空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部清晨至上午局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

    週二（30日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫下降；週三（31日）、週四（1月1日）受到東北季風影響，各地早晚稍涼；新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週二至週四溫度方面，低溫預測北部及東半部14至17度，花、東約18度，澎湖17至19度，金門13至15度，馬祖10至14度；高溫預測北部及宜蘭18至22度，花東22至26度，中南部24至27度，澎湖20至21度，金門18至20度，馬祖13至17度。

    週五（2日）大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，西半部及東北部低溫最低下探至11度，花東則是15度，北台灣及宜蘭白天高溫約15至20度，花東18至21度，中南部19至25度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 22 16 ~ 27 18 ~ 27 18 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

