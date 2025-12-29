「德先生」是民主蔣萬安在上海不敢說？他批：首都市長發言自我審查

張育萌對此發文質疑蔣萬安，「為什麼你到中國參加雙城論壇，連『德先生』是『民主』都不敢講出口」？（資料照）

台北市長蔣萬安昨（28日）前往中國上海出席雙城論壇，蔣提及民國8年的「五四運動」，並說「德先生」、「賽先生」從現在的角度來看，賽先生就是科技與AI，德先生就是「民為邦本，本固邦寧」。台灣世代共好協會理事長張育萌對此發文質疑蔣萬安，「為什麼你到中國參加雙城論壇，連『德先生』是『民主』都不敢講出口」？

張育萌表示，蔣萬安致詞時利用「五四運動」的歷史背景，故意提到「民國8年」，但如果蔣萬安一定要提到五四運動，也可以用1919年，這是中國官方通用的西元紀年，既安全也不會採線，不過蔣萬安用歷史事件、拐彎抹角地把「民國」塞進講稿，看得出蔣萬安「真的努力了」。

張育萌提到，不過蔣萬安飛去上海，連「國名」都不敢說，難道在蔣萬安眼中「民國」只是紀年方式嗎？而這樣的國民黨，要怎麼面對「中華民國」？又憑什麼把《憲法》掛在嘴邊？國民黨的「一中各表」到現在已經退化成「國名是『中國』，紀年才勉強留下『民國』」。

此外，張育萌指出，蔣萬安在雙城論壇不只言語閃躲，還公然扭曲歷史，利用五四運動帶出「德先生」和「賽先生」，但蔣萬安聲稱，「德先生」就是「民為邦本，本固邦寧」。張強調：「德先生就是 Democracy ，就是『民主』。這完全沒有模糊空間，沒有狡辯的餘地。」

張育萌解釋，陳獨秀當年在《新青年》雜誌裡很清楚地宣告，「德先生」和「賽先生」就是民主和科學，白紙黑字清清楚楚，怎麼到了蔣萬安嘴裡，「民主」兩個字就消失不見，還要被硬生生抽換成不知所云的古訓「民為邦本，本固邦寧」。

張育萌強調，這狀況只有兩種可能，一是蔣萬安不學無術，不然就是刻意迴避，因為她知道，「民主」這個詞在中國就是紅線，寫進講稿中，審稿就不會過。

張育萌質疑，連中共首任總書記陳獨秀曾經公開高舉的「科學」和「民主」，到2025年的上海，台北市長竟然自動簡化成「科學」和「民為邦本，本固邦寧」。張無奈地說：「這是什麼時空錯置的嘲諷。一位台灣的首都市長，飛到鄰國去，就連我們最驕傲的民主兩個字都不敢說出口。首都市長發言還要自我審查，實在悲哀。」

