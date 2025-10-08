提嚇阻中國侵台法案》美參議員：不讓友邦被霸凌

美國參議院外交委員會主席里契六日提出挺台法案，確保一旦中國動用武力侵台，美國能準備好打擊中國要害。（路透資料照）

中國不斷升級對台脅迫行動，美國聯邦參議院外交委員會主席里契六日提出「嚇阻中國侵略台灣法」（Deter PRC Aggression Against Taiwan Act），要求成立跨部會「老虎小組」（TIGER Task Force），確保一旦中國動用武力侵台，美國能準備好打擊中國要害。

根據中央社報導，里契表示，「我們不會讓友邦被霸凌」，嚇阻中國侵略台灣法借鑑美國及其盟友在俄羅斯入侵烏克蘭後實施制裁所獲得的經驗，以確保一旦中國動用武力侵台，美國能準備好打擊中國要害。

法案要求由美國國務院與財政部成立跨部會「中國制裁工作小組」，即「老虎小組」，任務包括識別中方企圖對台灣取得實體或政治控制後，美國的制裁目標，並建立可於中國侵台時迅速啟動的經濟因應措施。

法案指出，老虎小組也須評估有效運用制裁及其他經濟手段所需的資源缺口，並與盟友及夥伴協調，及向國會簡報並提交年度報告，提出更有效回應中國脅迫與惡意行動的制裁建議。

法案的「國會意見」指出，若中共擁有、控制或指揮的軍事或非軍事實體，支持推翻台灣的治理體系、占領台灣控制或管理下的任何領土，及破壞台灣領土完整，美國應立即實施制裁；中國政府或中共採取針對台灣的重要行動，例如海上封鎖、奪取外島，或對台灣發動重大的實體或網路攻擊，削弱其政府機構運作或提供基本服務能力，美國也應予以制裁。

里契提出的「嚇阻中國侵略台灣法」，是美國聯邦參議院與眾議院多項挺台法案之一。中央社指出，里契提出法案的時機，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預計會晤前夕，這些倡議凸顯美國國會支持持續對中國針對台灣的任何舉動採取強硬立場。

