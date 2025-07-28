726罷免失利 罷團不氣餒：823繼續拚

726大罷免失敗收場，罷團許多志工難過落淚，不過中二「解顏行動」志工，昨一早仍站上街頭，跟民眾宣傳「同意罷免」。（記者陳建志攝）

2025/07/28 05:30

〔記者陳建志、歐素美、陳奕劭、劉濱銓／綜合報導〕「七二六」第一波大罷免前天投票，廿四席立委及新竹市長罷免案以失敗告終，「八二三」第二波七席立委罷免案倒數不到一個月，「中二解顏」、「中三拒瓔」等罷團坦言前晚很多志工落淚，不過大家擦乾眼淚，昨天站路口繼續拚，不讓公民力量因此潰散，接下來也會調整策略，堅定前行，以大家更易懂的方式進行宣傳。

第二波罷免案包括台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；南投馬文君、游顥；竹縣林思銘；新北羅明才等七位立委。

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中二解顏、中三拒瓔 昨一早站路口宣傳

中二「解顏行動」罷團、「中三拒瓔」罷團昨天分別號召多位志工到烏日、大雅區站路口宣傳，「化沮喪為實際運動」。南投罷團也在草屯鎮市區集結超過五十部機車大車掃，「沒有時間失望」；馬文君、游顥陣營則是勤跑固票，全力防堵。

「解顏行動」發言人小彥表示，前晚包括自己和很多志工都難過落淚，不過大家很快把眼淚擦乾，公民力量不能因此就潰散，國民黨宣傳「保住一人一萬元」、「保住勞工五天假」，簡單易懂、容易打動選民，罷團會思考以更簡單易懂的方式進行宣傳。

「中三拒瓔」發言人Connie則表示，這場公民運動仍在持續中，接下來會做內部討論並修正，希望能打破異溫層。

推動罷免羅明才的「拔羅波」發言人琪琪表示，雖然罷免投票結果衝擊支持者的信心，但團隊會繼續堅定前行，向所有選民溝通，闡述羅明才不適任的罷免理由。

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