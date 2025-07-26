人民最大 726大罷免今投票 決定24藍委、竹市長去留

大罷免投票今天登場，罷免團體昨重返立法院外濟南路，舉辦「為民主守夜，公民集氣」晚會，大批群眾仍頂著暴雨力挺。（記者陳逸寬攝）

2025/07/26 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕台灣今天將迎來史無前例的「大罷免」，本次投票將決定廿四名國民黨立委及一名縣市首長的去留，不僅牽動國會版圖，更影響政局。中選會統計，首波罷免案橫跨北中南東九縣市，立委罷免案投票人共六七九萬九九七七人，新竹市長罷免案投票人則為卅六萬三一一人。

9縣市、逾679萬人具投票權

今天的罷免投票名單包含台北市立委王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆；新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔；桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華；台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；基隆市林沛祥、新竹市鄭正鈐、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓，以及停職中的新竹市長高虹安。

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中選會表示，廿四位國民黨立委與高虹安罷免案投票時間為上午八時至下午四時，請民眾攜帶國民身分證、印章與投票通知單，依投票通知單上的投票所地點前往投票；同時提醒，請勿在投票所四周卅公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者可依法開罰。

根據「公職選罷法」規定，罷免成功需符合「有效同意票數多於不同意票數」，以及「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」。以罷免團體、綠營鎖定的國民黨團總召傅崐萁為例，必須有效同意票多於不同意票，且同意票數高於四萬七八四二人，才算罷免成功。

罷免若通過 8/1公告日解職

若罷免通過，被罷免人於公告日、八月一日立即解除職務，不得支領任何薪資及津貼，未來四年內，也不得在同一選區參選同一公職；但若罷免失敗，被罷免人剩餘任期內，人民不得再對其提出罷免。

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