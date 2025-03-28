統促黨副秘書長等涉共諜案 均判刑 松山基地副指揮官 嚴拒利誘

統促黨副秘書長溫瓏、退役軍官等人涉共諜案，都被高雄高分院判刑。（資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕統促黨副秘書長温瓏、退役海軍上尉朱新瑜和空軍退役少校江瓊麟等三人涉嫌共諜案，甚至意圖吸收職掌「空軍一號」勤務的空軍軍官，高等法院高雄分院昨天宣判，江、温、朱分別有期徒刑一年、十月和六月。

高檢署高雄分署指出，温瓏為中正預校肄業，就讀期間與朱新瑜是同學，朱並為統促黨世忠黨部主委，江為空軍退役少校並為統促黨員，温等人在中國經營公司，為了經商順利被對岸吸收。

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温瓏等人中國經商 被中共吸收

找職掌空軍一號軍官 布線滲透

據了解，中共珠海市台辦主任科員林華強訪台期間，統促黨主席張安樂引介認識温瓏，温再經由林結識政治部聯絡局解放軍軍官張嘉逸和其部屬。

二○一七年六月廿日，温、朱前往中國，林、張等招待並成功吸收朱，後來林來台交付人民幣五萬六千元予温瓏。隔年十月廿四日，朱以落地招待參觀珠海航空展為由，邀空軍退役少校江瓊麟等人前往，温、朱因有功，取得珠海市三百畝土地，並無償使用辦公室和店面。

江男被中共吸收後，在二○一九年找上空軍松山指揮部（松指部）的張姓上校副指揮官，以升官、金錢及出國等吸收，該指揮部攸關正副總統與首長的安全，幸遭拒絕。

高雄高分院昨宣判，認定温等三人觸犯修正前的國安法發展組織罪，助長中國對我國實施情蒐及滲透之任務，判處江有期徒刑一年、温處徒刑十月，另朱則處徒刑六月，併科罰金五萬元，得易科罰金，可上訴。

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