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    賴：中國併吞台灣企圖沒變 對台武嚇未減 統戰越來越嚴重

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    總統賴清德大年初三到鹿港天后宮發放福袋，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    2025/02/01 05:30

    〔記者黃旭磊、劉曉欣、鄭旭凱、蔡宗勳／綜合報導〕總統賴清德昨天到中彰雲嘉發福袋，強調中國併吞台灣企圖沒變，不論話說得多漂亮，但對台灣武力威脅、利益誘拐沒減少，也透過各種手段在台灣進行統戰，近年被檢方起訴、法院判刑有罪的間諜犯越來越多，顯示中國對台灣統戰越來越嚴重。他擔任總統，有責任守護國家安全、延續國家生存發展，讓人民安定過日子。

    利益誘拐國人 間諜犯越來越多

    賴總統大年初三延續蛇年廟宇走春發福袋的行程，上午前往台中市豐原慈濟宮、台中樂成宮及彰化縣鹿港天后宮，下午則轉往雲林縣西螺福興宮、四湖參天宮與嘉義市大天宮等多家廟宇祈福，並發放福袋。所到之處，都湧入大量人潮，民眾高喊「Team Taiwan」聲浪同賀新春。有女粉絲清晨四點半就到樂成宮，排隊六小時只為領福袋，天后宮前更是萬頭攢動。

    總統除向民眾恭賀新年，同時祈願台灣安全、台海穩定，發生戰爭的地方都早日結束，讓世界和平。他並提醒民眾，大家新春拜拜求平安、發大財，但最重要就是不要破財，千萬不要相信LINE群組的投資詐騙。

    我們只有這塊地 大家務必守護

    昨天上午在豐原慈濟宮、台中樂成宮及鹿港天后宮參拜時，賴總統也特別指出，中國併吞台灣的企圖並未改變，無論是武力威脅、利益誘惑都沒有減少，這幾年，從起訴、法院判決有罪的間諜案越來越多，就知道中國統戰持續擴大中，他身為總統，必須扛起守護國家安全，讓人民安定過好日子。

    賴清德也說，我們只有台灣這塊土地，拜託大家務必守護台灣，繼續民主自由的生活。

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