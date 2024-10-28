立委提案修刑法外患罪 明定4種通謀行為

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2024/10/28 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕境外敵對勢力持續以「灰色地帶作戰」方式侵擾台灣，民進黨立委沈伯洋等人提案修正「刑法」外患罪，針對四種通謀行為訂定相關罰則，最重可處無期徒刑，包括：以公開聲明或其他形式，承認該國或他國對中華民國自由地區有統治權者；聲明對他國之侵略不予抵禦者等。本案已於十八日院會付委待審。

國民黨、民眾黨立委持續於立法院程序委員會阻擋國安修法，由沈伯洋等人所提出、攸關立委赴中納管的「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九條及第九十一條條文修正草案」，已從上會期持續被封殺至今超過十餘次。不過，民進黨立委提出國安修法的腳步並未就此停歇，積極透過對外論述突破藍白封鎖。

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沈伯洋表示，由於「刑法」中的外患罪一直都只有一條，且對司法體系來說並不好用，刑責相當重、要件也不明確，希望未來可以進行修法，辦公室已送出四種不同型態的草案，並請國安局做好相關準備。

針對四種通謀行為，沈伯洋說，包括：公開聲明或向外國或其派遣之人承認該國或他國對中華民國有統治權者；向對方承諾不執行職務或承諾為違背其職務之行為；協助該國或他國在中華民國領域內行使具統治權意涵之公權力；以會議、連署或其他形式，附和該國或他國對中華民國台澎金馬領域擁有統治權之主張。

草案也針對不同對象訂定層級化罰則，主要是針對公務員。首先是正副總統；其次是民選公職人員、機關正副首長、行政院政務委員、大法官、考試委員、監察委員、駐外代表等；也包含曾任上述職務，支領退休俸或贍養金的軍士官、政黨負責人等；接著是軍人、警察、海巡、關務、消防、役政、動員、後備、民防或關鍵基礎設施運營人員；以及其餘公務員。

至於一般民眾的處罰，主要落於「協助該國或他國在中華民國領域內行使具統治權意涵之公權力」部分，可處一年以上七年以下有期徒刑。未遂犯罰之。

立委︰中要藝人表態 還會找其他對象

沈伯洋也提及，台灣統戰藝人今年特別多，但藝人畢竟是自由市場，到中國發展是個人自由，但假設發文的是台灣教授或政府官員，風險可能會越來越高。目前擔心的是這對中國來說屬於灰色地帶，未來會要求越來越激進的表態，現在是藝人，之後可能是其他角色。因此提案就四種不同通謀態樣進行規範。

此外，針對國人接受中共黨公職的問題，民進黨立委林楚茵等人提出「臺灣地區與大陸地區人民關係條例第九十條條文修正草案」，將現行條文罰鍰上限五十萬元提高至一百萬元，並授予行政機關更多裁量空間。

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