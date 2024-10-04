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    美軍火商惡意抬價 立委：國防部應加強稽核

    美國軍火商雷神公司涉嫌高報軍售價格，受害對象包含台灣。民進黨籍外交及國防委員會召委王定宇則說，我國防部在訊息揭露、比價查核能力有待加強，但外界操作「疑美論」大可不必。（資料照）

    美國軍火商雷神公司涉嫌高報軍售價格，受害對象包含台灣。民進黨籍外交及國防委員會召委王定宇則說，我國防部在訊息揭露、比價查核能力有待加強，但外界操作「疑美論」大可不必。（資料照）

    2024/10/04 05:30

    國防部稱美方會返還台灣損失

    〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕美國軍火商雷神公司涉嫌高報軍售價格，受害對象包含台灣。立法院國民黨團首席副書記長王鴻薇認為，賴清德政府對此弊案不敢吭聲，台灣不能當凱子又當盤子。民進黨籍外交及國防委員會召委王定宇則說，我國防部在訊息揭露、比價查核能力有待加強，但外界操作「疑美論」大可不必。

    美國軍事承包商RTX公司七月與美國司法部達成認罪協商，其前身雷神公司從二○一一年至二○一三年，以及二○一七年與中東國家簽訂出售飛彈等合約時，爆出不實抬高價格等醜聞。國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商，將會全數返還其不當得利予我方；此項訊息由屬性特殊的內容農場釋放，操作疑美論跡證明顯。

    藍委轟賴政府對弊案不敢吭聲

    不過，王鴻薇昨受訪仍質疑，雖然台灣已獲美國國防部的承諾、會返還我方不當損失，但賴政府竟裝聾作啞，國防部在事件被披露後竟說這是認知作戰、操作疑美論，這種說法非常奇怪。台灣是用納稅人的錢對美軍購，難道納稅人沒有知的權利？政府應該對社會大眾說明清楚。

    王鴻薇也提到，媒體報導稱雷神公司涉嫌洗錢和官商勾結，她要鄭重告訴賴政府，對美維持良好的盟邦關係，但不能變成「細漢」，也不能變成小媳婦。

    王定宇批軍方訊息揭露不夠透明

    王定宇則表示，國防部在第一時間訊息的揭露、甚至對國會的說明，都不夠透明、完整，會讓人在判斷上失準，他將要求國防部改進；關於我國現有稽核制度，確實可查出廠商不肖的行為，並予以求償和處罰，但該機制不能完全仰賴美方，也許軍購是賣方市場，但買方的比價、核價和查價能力也該精進加強，避免被當冤大頭。

    至於該事件被操作為「疑美論」，王定宇直言，這大可不必，與盟友互信非常重要，縱使該個案有所缺失，但要檢視的是，現有制度是否能查出缺失並修正，而非一味操作片段訊息、假錯訊息，若切斷台美彼此的互信，對我國自我防衛力量及信心毫無助益。

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