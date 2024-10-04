為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

中國首部文化涉台立法實施 陸委會批：政治干預文化交流

中國「福建省閩台關係檔案保護條例」10月1日正式實施。中媒聲稱，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。圖為福建湄洲媽祖。（資料照）

中國「福建省閩台關係檔案保護條例」10月1日正式實施。中媒聲稱，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。圖為福建湄洲媽祖。（資料照）

2024/10/04 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「福建省閩台關係檔案保護條例」一日正式實施，中國官媒聲稱，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。學者分析，中共目的是要將台灣文化主權附屬於中國；陸委會批評，顯然是以政治因素干預兩岸文化交流，有矮化我方的政治意圖。

該條例規定，檔案保管單位可透過接受捐贈、購買、代存、複製等方式收集閩台關係檔案；鼓勵非國有收藏機構通過收集、整理、展示等方式積極參與保護利用工作；鼓勵港澳台同胞、海外僑胞積極宣傳閩台關係檔案，通過收集、捐贈等方式，參與檔案保護利用工作。

陸委會表示，兩岸交流應健康有序進行，單純的文化交流不應摻入政治因素而變質。對於中方透過地方專法規管兩岸文物等交流，顯然是以政治因素干預兩岸文化交流，並有矮化我方之政治意圖，並無助兩岸交流互動。我方會持續關注這個條例的後續影響。

成功大學政治系教授洪敬富昨受訪說，中共一直要將台灣與閩南的血緣、文化綁定在一起，已在廈門設置「兩岸融合發展示範區」，也於福建設有平潭綜合實驗區，最近更進一步將涉台文化領域提升到法律位階。

洪指出，這是認知作戰的法律戰，中共從法律層次，想要防止台灣在文化層面上脫離中國；一方面是彰顯閩台同源，將各種文化、風俗、習慣或節慶等文化根源與台灣牢牢綁在一起，用法律方式保存推廣，讓台灣文化無法脫離中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
救災優先 卓、韓、三黨團餐敘延期
2024/10/04 05:30

救災優先 卓、韓、三黨團餐敘延期
華府雙十晚會 AIT執行理事藍鶯慰問台灣颱風災情
2024/10/04 05:30

華府雙十晚會 AIT執行理事藍鶯慰問台灣颱風災情
美軍火商惡意抬價 立委：國防部應加強稽核
2024/10/04 05:30

美軍火商惡意抬價 立委：國防部應加強稽核
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播