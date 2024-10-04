中國首部文化涉台立法實施 陸委會批：政治干預文化交流

中國「福建省閩台關係檔案保護條例」10月1日正式實施。中媒聲稱，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。圖為福建湄洲媽祖。（資料照）

2024/10/04 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「福建省閩台關係檔案保護條例」一日正式實施，中國官媒聲稱，這是中國首部文化領域涉台專項立法，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。學者分析，中共目的是要將台灣文化主權附屬於中國；陸委會批評，顯然是以政治因素干預兩岸文化交流，有矮化我方的政治意圖。

該條例規定，檔案保管單位可透過接受捐贈、購買、代存、複製等方式收集閩台關係檔案；鼓勵非國有收藏機構通過收集、整理、展示等方式積極參與保護利用工作；鼓勵港澳台同胞、海外僑胞積極宣傳閩台關係檔案，通過收集、捐贈等方式，參與檔案保護利用工作。

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陸委會表示，兩岸交流應健康有序進行，單純的文化交流不應摻入政治因素而變質。對於中方透過地方專法規管兩岸文物等交流，顯然是以政治因素干預兩岸文化交流，並有矮化我方之政治意圖，並無助兩岸交流互動。我方會持續關注這個條例的後續影響。

成功大學政治系教授洪敬富昨受訪說，中共一直要將台灣與閩南的血緣、文化綁定在一起，已在廈門設置「兩岸融合發展示範區」，也於福建設有平潭綜合實驗區，最近更進一步將涉台文化領域提升到法律位階。

洪指出，這是認知作戰的法律戰，中共從法律層次，想要防止台灣在文化層面上脫離中國；一方面是彰顯閩台同源，將各種文化、風俗、習慣或節慶等文化根源與台灣牢牢綁在一起，用法律方式保存推廣，讓台灣文化無法脫離中國。

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