華府雙十晚會 AIT執行理事藍鶯慰問台灣颱風災情

駐歐盟兼駐比利時代表處二日晚間舉行國慶酒會，約三百名外賓出席，駐歐盟代表李淳伉儷（左二、一）、歐洲議會友台小組主席蓋勒（中）、前比利時國會議員達爾曼（右二）、比利時國會外交委員會主席范荷芙（右一）共同舉杯誌慶。（中央社）

2024/10/04 05:30

〔記者方瑋立、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕我駐美國代表處於美東時間二日在華府雙橡園舉行國慶晚會，包括眾議院議長強生、前眾議院議長裴洛西等逾九十名參、眾議員致函道賀，表達對台美強大夥伴關係及印太繁榮穩定的支持，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯致詞時除代表美國肯定台灣為良善力量外，並且慰問台灣受颱風「山陀兒」侵襲的民眾。

布魯塞爾國慶酒會 比利時政要出席

我駐歐盟兼駐比利時代表處當地時間二日也在布魯塞爾舉行國慶晚會，身為對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席的范荷芙出席強調，雖然她和全球逾二百名國會議員受到中國駭客攻擊，親身經歷中國試圖壓制異議的行為，但她保證將與同僚持續在比利時國會為台灣發聲、譴責中國軍事恫嚇及資訊戰，並支持台灣有意義參與國際組織。歐洲議會友台小組主席蓋勒指出，近期將再度訪台，傳達新一屆歐洲議會將持續堅定與台灣夥伴同在。

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日參議員山東昭子 將率祝賀團訪台

日本跨黨派友台國會議員團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司三日則表示，由於國會將於九日解散，今年日華懇的台灣國慶祝賀團將由前參議院議長山東昭子率團訪台，規模雖然沒有比去年盛大，但深化台日情誼的初衷並未改變。

藍鶯出席雙橡園國慶晚會強調，「不論哪一屆政府，AIT多年來都會出席雙橡園國慶，表彰台美友誼及堅定夥伴關係」，同時代表美國肯定台灣是「良善力量」，她對台灣正受颱風「山陀兒」侵襲的民眾表達慰問，並感謝台灣支持美國遭颶風影響的人民。

強生於賀函中表示，「我很自豪地將台灣視為美國的偉大夥伴」，當美國致力維護國際安全時，更理解強大夥伴關係的重要性。他引用前總統雷根名言「能自由選擇的人民，將永遠選擇和平」，期盼美台繼續合作，共同打造繁榮穩定的印太和世界。

駐美代表俞大㵢表示，中國試圖改變以規則為基礎的國際秩序，民主夥伴必須團結，採取具體行動，以維持台海和平穩定，確保區域繁榮與發展。

駐歐盟代表李淳也在代表處舉辦的晚會強調，台灣正站在民主與極權鬥爭的最前線，這場對抗的結果將對全世界帶來長遠影響，因此並非只是台灣的事，而是所有想過民主生活方式者的事。

美國在台協會執行理事藍鶯出席華府雙橡園雙十晚會，慰問山陀兒颱風災民。（中央社）

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