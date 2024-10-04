滋擾在台港人10/1國殤合法活動 中國夫妻違背入境許可 強制出境

中國籍姚姓夫妻明顯不符申請入境事由，昨日強制出境。（民眾提供）

2024/10/04 05:30

〔記者劉慶侯、陳鈺馥／台北報導〕旅居台灣的香港籍人士，十月一日申請在台北市西門捷運站前舉辦「反中國國慶」活動，結果被一對中國籍姚姓夫妻搶奪旗幟和滋擾；移民署和台北市警察局將姚姓夫妻查緝到案，發現對方以探親名義來台時，即已知探親對象早於七月返回中國，明顯不符向台灣申請入境事由，因此廢止兩人停留許可及註銷入出境許可證，於昨天中午執行強制出境。

陸委會：台灣熱情好客

不歡迎不知自重的奧客

陸委會昨日強調，這對夫婦違反兩岸條例，「台灣人熱情好客，但我們不歡迎不知自重的奧客」。

請繼續往下閱讀...

旅居台灣的港籍人士，認為十月一日雖是中國國慶，對香港卻是國殤日，因此向北市警萬華分局申請於十月一日下午於西門町捷運站路口，舉辦「反中國國慶」活動。

當日下午五時左右，四、五名在台港人在路口高舉「光復香港、時代革命」旗幟，抗議中國侵害香港等地的民主自由人權；行經的中國籍姚姓夫妻突然伸手搶奪旗幟，並開嗆「台灣是中國一部分」、「台灣與香港都是中國的」，雙方發生短暫肢體衝突，經警方阻隔勸離。

不過，國安單位與移民署接獲檢舉調查，發現姚男母親為陸配，七月即已離台返回中國，但姚卻是以探親名義申請來台，明顯不符申請入境事由，依規定得要求立即出境。

移民署二日會同台北市警方將姚姓夫妻查捕留置，同時依規定廢止姚姓夫妻停留許可及註銷入出境許可證，昨天執行強制出境，約中午時，兩人搭機返回中國。

中國籍姚姓夫妻10月1日在西門町港人「反中國國慶」活動中搶奪旗幟和滋擾，（記者陳鈺馥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法