救災優先 卓、韓、三黨團餐敘延期

行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜原訂今晚邀朝野黨團餐敘，但因颱風攪局而暫時取消。（資料照）

2024/10/04 05:30

藍營揚言今仍將退回總預算案 綠營：朝野政黨皆有責任

〔記者陳政宇、鍾麗華、劉宛琳、林哲遠／台北報導〕為化解明年度總預算案僵局，行政院長卓榮泰及立法院長韓國瑜原訂今晚邀朝野黨團餐敘，但因颱風山陀兒襲台，卓揆考量救災優先，與韓國瑜溝通後達成餐敘延期的共識。民進黨團呼籲，今天院會應盡速讓總預算案付委審查，否則救命錢難以動支，對人民及國土安全恐造成很大影響。國民黨團仍強調，如果政院沒有正面回覆，今天還是會退回程序委員會。

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民進黨團籲盡速付委 動支救命錢

藍白立委挾席次優勢，阻擋總預算案排入議程。卓榮泰上週拜會韓國瑜時，主動提及邀請朝野黨團幹部餐敘，時間訂於今日晚間。不過，因南部出現災情，卓揆昨透過政院秘書長龔明鑫聯繫立院秘書長周萬來，考量救災優先，希望餐會能夠改期，獲韓同意，雙方決定暫緩。據指出，卓揆今天在立院備詢結束後將南下勘災。

此外，今天院會也將處理總預算案是否付委。民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪說，近日風災凸顯政府預算對國土安全、防災應變的重要性，包括治水預算一五九億元、各類新增防災計畫近八十億元、明年度災害準備金五十億元、第二預備金八十億元，經費加總高達三六五億元都被擋下。

吳憂心，若預算無法盡快審查，這些救命錢將難以動支，對人民及國土安全造成很大影響；盼在風災當下，總預算案能夠順利付委審查，在野黨的質疑，都能透過兩院間的溝通對話進行。

國民黨團書記長林思銘表示，不管是原住民禁伐補償條例、健保點值還是公糧收購，黨團立場很單純，行政院都必須要對未編預算修正重編，以及針對主決議要怎麼做回覆立法院，而不是讓民進黨抹黑在野黨刪預算，「如果政院沒有正面回覆，今天還是會退回程序委員會」。

民眾黨團總召黃國昌指出，要解決預算問題，政院認錯道歉、該編的預算編一編，為何要搞得如此麻煩？黨團副總召吳春城則說，民進黨一心只想擴大自己的權力，把國家當選舉機器，目的僅為殲滅在野黨，政治和社會衝突恐在所難免。

針對在野質疑，吳思瑤強調，預算能否順利審查，行政院與立法院做為憲政機關，皆負有憲政忠誠義務和責任，而朝野政黨也同樣有責。

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