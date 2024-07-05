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綠委嗆麥玉珍「火龍果還台灣」

民眾黨立委麥玉珍（記者田裕華攝）

民眾黨立委麥玉珍（記者田裕華攝）

2024/07/05 05:30

選罷法修法初審 簽到完就離開

〔記者李文馨、楊媛婷、洪瑞琴／綜合報導〕立法院內政委員會昨排審選罷法修正草案，民眾黨立委、內政委員會成員麥玉珍（見圖，記者田裕華攝）昨上午簽到完隨即離開，黨團主任陳智菡則到場開直播批綠委，現場民進黨立委不甘示弱反譏說「保護台灣火龍果」、「把火龍果還給台灣！」

麥玉珍三日出席紅龍果外銷日本記者會時公開表示，曾將紅龍果切成幾段包在行李、偷偷帶回越南種植；此發言引發譁然，麥玉珍也透過聲明致歉。

黃偉哲批麥 造成農民損失

台南市長黃偉哲昨指出，育成一個新品種需投入大量的時間、精力與資源，若品種外流，不僅衝擊農民利益，也會影響台灣農業發展，麥玉珍的不當行為，已對農民造成莫大損失，希望行政院、農業部毋枉毋縱，儘速根據「植物品種及種苗法」從重處以懲罰，以儆效尤。

經濟部國貿署於二○二一年將紅龍果列入「四四一」輸出需要申請農業部審查同意的品項，去年五月修種苗法提高刑罰與罰鍰等，麥玉珍接受媒體訪問表示，此舉是卅年前所為；農糧署蔬菜及種苗產業組副組長徐惠瑩昨指出，若是規定頒布前所為，確實無法裁罰，也進一步說明，在種苗法修法後，該署依該法規定，在今年四月公共紅龍果種苗或枝條屬限制出口的品項。

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