立委郭昱晴桃園服務處開幕》鄭文燦：桃園隊歸位 迎接2026選戰

民進黨不分區立委郭昱晴（左四）成立桃園服務處，行政院副院長鄭文燦（左六）到場致意，並強調桃園隊歸位。（記者謝武雄攝）

2024/05/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨不分區立委郭昱晴昨天舉辦桃園服務處開幕茶會，行政院副院長鄭文燦到場致賀並強調，未來立委服務處會和黨籍市議員結合，向下扎根，做好「一條龍」的選民服務，「桃園隊」歸位，迎接二○二六年的選戰。

郭昱晴桃園服務處位於桃園區金門二街，昨天下午一點開幕茶會開始前，不少民眾就到場表達支持，除了鄭文燦，桃園市信賴台灣之友會長林瑞祥與前立委黃世杰、湯蕙禎、鄭運鵬及多位議員、里長都出席致意，郭昱晴介紹服務團隊，強調服務不打烊，未來會全力推動教育、環保等六大優先法案，做好地方選民服務工作。

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鄭文燦說，很感謝四位女立委願意來桃園市做好選民服務工作，其中，郭昱晴認養桃園、八德、大溪，張雅琳認養龜山、蘆竹、大園，范雲認養楊梅、新屋、觀音，林月琴認養中壢、平鎮、龍潭，如今郭昱晴拔得頭籌成立服務處，其他三人會陸續成立。

鄭文燦表示，民進黨在桃園有很好的基礎，他任內推動的鐵路地下化陸續開花結果，桃園地下化工程八個車站，除了平鎮站於一年前動工，中壢、桃園、中原、中路等四個車站，將於五月底到七月間陸續動工，至於鳳鳴、桃園醫院、內壢站則列入第二階段，屆時桃園將邁入新紀元，尤其是服務處所在的金門二街，是桃園區後站大樹林地區，鐵路地下化完成後，沒有前後站之分，更是繁榮可期。

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