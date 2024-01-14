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朱︰中華民國撥亂反正 只差一哩路

國民黨總統候選人侯友宜握手感謝黨主席朱立倫。（記者廖振輝攝）

國民黨總統候選人侯友宜握手感謝黨主席朱立倫。（記者廖振輝攝）

2024/01/14 05:30

未開記者會 僅在臉書發文

〔記者施曉光／台北報導〕二○二四總統暨立委選舉結果出爐，國民黨主席朱立倫昨晚未如往例出面召開記者會，僅於臉書發文表示，國民黨雖然沒有辦法在總統大選取得勝利，但在立委選舉中贏得五十三席（註：苗栗縣第一選區立委當選人陳超明以無黨籍參選），重新成為國會第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託，「距離中華民國撥亂反正只差最後一哩路，國民黨必須為了台灣人民持續改革。」

朱立倫指出，這次為了讓中華民國能夠撥亂反正，台灣人民安居樂業，國民黨用盡了每一分力，可惜只差一哩路，很遺憾無法團結所有在野力量，無法實踐政黨輪替。

國民黨要持續改革

朱強調，民進黨過去八年執政一人獨裁，製造對立，昨天確實有高達六成民意站出來否定，國民黨雖然沒有辦法在總統大選取得勝利，但在立委選舉中贏得五十三席，重新成為國會第一大黨，這是人民對於國民黨的重大付託，未來國民黨所有立委一定會發揮最強的專業、最大的戰力監督執政當局。

他強調，民進黨過去種種陰暗腐敗的作為，從現在開始國民黨會強力檢驗，國民黨也要持續改革，深自反省，改革的道路不能停下，國民黨變更好，台灣才能有希望。

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