朱辭不辭主席？ 國民黨內有異見

總統選舉開票後，國民黨總統候選人侯友宜昨在黨主席朱立倫等人陪同上台發表演說。（記者方賓照攝）

2024/01/14 05:30

有人認為總統選輸理應負責 有人相挺指立委席次增加不算失敗

〔記者施曉光、林欣漢／台北報導〕這次國民黨在立委選舉頗有斬獲，但總統選舉部分中箭落馬，外界關切國民黨主席朱立倫是否要請辭負責。據黨內人士解讀，朱將續留黨主席，希望集中國會戰力，強化監督民進黨。不過，藍營內部有人以不具名方式質疑，朱應請辭黨魁以示負責，但也有人具名表態挺朱，認為沒有請辭的必要。

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敗選未按往例宣布請辭負責

過去總統大選開票底定後，國民黨中央黨部都會召開記者會回應選舉結果，如果敗選，按過去往例，黨主席就會宣布請辭負責，但昨晚國民黨中央沒有召開記者會，朱立倫在結束國民黨總統候選人侯友宜競選總部行程後，也沒有回到中央黨部面對媒體。

國民黨部昨晚相當平靜，沒有出現民眾前來叫囂、抗議的情況。朱立倫在下午三點多抵達中央黨部，晚間在選舉結果大致底定後，朱即啟身轉往侯友宜競選總部，而計票中心在大約晚上八點半開票結果還未全部底定之前，就已經結束收攤。

對於朱立倫沒為總統敗選請辭負責，某位藍營立委質疑，朱曾經公開承諾要贏得總統選舉及國會過半，面對選舉結果，朱立倫本應「很難不下台」才對，只要總統選輸，不論立委選舉結果再好，照理都應請辭負責，何況國民黨這次立委選舉也沒有單獨過半。

另一位不具名藍委也批評，從一開始獨排眾議徵召侯友宜，到藍白合談判破局，甚至與鴻海集團創辦人郭台銘間的恩恩怨怨，朱立倫都有責任，雖然這次國民黨立委選舉結果大好，但這是建立在討厭民進黨的六成五民意氛圍下，朱不應以此居功。

不過，國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，從結果來看，藍綠各自回歸基本盤，國民黨在某種程度上，票被柯文哲分走，當時黨中央力推「藍白合」的策略是沒錯的，而這次國民黨在立法院的席次增加至在野最大黨，從得票數來看，不管是總統或立委選戰都沒有太大失敗，他不認為黨中央有請辭負責的必要。

國民黨不分區立委當選人謝龍介也持同樣看法。他說，大家也許覺得政權沒有光復是很大的失敗，但立委得票數有大幅成長，因此現在不是檢討朱立倫下不下台的時候，如何面對人民期待落空，回應新世代民意，才是該檢討的重點。

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