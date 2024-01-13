國安人士研判選後中共動作︰操作立院朝野矛盾 施壓520演說

（資料照）

2024/01/13 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統與立委大選今日投票，選舉結果將牽動台海情勢。國安人士在一場簡報會上研判，無論選舉結果如何，選後中共即大規模軍事動作的可能性並不高，預料仍會延續選前的操作手法。另外，新總統在五二○就職，新一屆立法院在二月開始，中國將藉由國會來放大台灣朝野對立與矛盾，進而施壓新總統的就職演說內容。

另一位國安人士也分析，從選舉結果揭曉到政權交接之前，對中國而言，最好的操作方式就是讓台灣的政局不穩定，在國際上孤立台灣、讓新的領導者及其團隊信心的建立受到挫折。該人士示警，不論誰當選，中國都會加強施壓，包括發動另一波疑美論，或針對國會選舉的可能結果帶風向、要求多數組閣等，相關認知操作並已啟動。

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大規模軍事動作可能性不高

國安人士指出，台灣選後，預期對岸將會聚焦操作台灣的國內議題與內政矛盾，因為這在國際上對中國的反彈會比較小一點，讓將進入看守階段的蔡政府以及下一任的政府，都得面臨國內衝突環境。

該人士說，中國在台灣選後也會延續先前的介選動作，包括邀訪政治人物、給他們好處，以及拿掉現正進行的經濟脅迫。

至於是否升高軍事動作，國安人士研判可能性不高。首先，台海一、二月的海象不佳，不容易進行軍事操演，而且中國目前經濟也不好；另外，美中「拜習會」之後，雙方軍事對話才剛剛開始，北京希望保持這氣氛，製造太大外部緊張將對中國不利；再加上中國領導人習近平對於軍隊「反貪腐」清洗還沒結束。這些因素都制約著北京。

國安人士認為，中國對台施壓的模式，一、二月以經濟脅迫為主；到了三、四月份，台海周邊天候與海象好轉，中國可能有較多軍事動作；至於七、八月，解放軍則可能進行例行演訓等。

針對外媒報導美國在我國大選後將派遣非正式代表團，由卸任高層官員來台與總統當選人會晤，國安人士說，包括二○○○、二○○八、二○一六年等都有前例；拜登政府也曾在烏俄戰爭爆發後派特使團來台，與我國高層討論台海情勢，這非特例。

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