時力：黃珊珊收東森210萬人頭政治獻金

時代力量昨召開記者會，直指民眾黨不分區立委候選人黃珊珊二○二二年曾收受東森集團二一○萬元的人頭政治獻金，秘書長李兆立（右）呼籲民眾黨副秘書長許甫去問黃珊珊，「這算什麼媒體改革？」 （記者李文馨攝）

2024/01/12 05:30

時力酸黃 與「媒體改革」背道而馳

〔記者李文馨、卓怡君、黃靖媗／台北報導〕時代力量昨召開記者會，直指民眾黨不分區立委候選人黃珊珊二○二二年曾收受東森集團二一○萬元的人頭政治獻金，與民眾黨提及的「媒體改革」目標背道而馳。黃珊珊回應，政治獻金都是公開的，可以受檢驗，有人要用個人名義捐款，不可能拒絕，且這個東森是王令麟董事長的東森購物，不是張高祥的東森，可能有誤會。

黃：政治獻金都是公開 可受檢驗

時力不分區立委候選人余佳蒨說，時代力量立場很明確，不贊成媒體動用員工操作棄保，同樣的，也不贊成媒體大亨用金錢捐贈的方式來支持特定的候選人。

請繼續往下閱讀...

余佳蒨指出，根據二○二二年台北市長候選人的政治獻金資料，民眾黨所支持的黃珊珊收受東森集團大量的人頭政治獻金，在當年九月十六日，一共有三十六人分別捐款十萬元給黃珊珊，其中至少有二十一位是東森集團的董監事與高階經理人，也就是說，黃珊珊至少收受了二一○萬的人頭政治獻金，且手法和國民黨總統候選人侯友宜的方式如出一轍。

東森集團則表示，東森集團在台灣有超過五千名員工，有各種政黨傾向。如果員工有自主政黨捐獻，也是員工的個人自主行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法