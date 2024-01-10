邱鎮軍認毆警 綠營：怎麼教下一代

曾玟學（中）表示，邱鎮軍終於承認毆警。（記者彭健禮攝）

2024/01/10 05:30

邱指30年前當憲兵時雙方都穿運動服 互不了解對方身分 口角吵架

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣第二選區立委候選人邱鎮軍，昨承認卅年前服役當憲兵時打警察，說「就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場」。民進黨提名不分區立委候選人王義川昨與立委候選人曾玟學合體車隊掃街，則批「年輕時打警察，長大當立委？」要苗栗鄉親以後怎麼教導下一代。

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政治評論員李正皓日前在臉書引述媒體報導發文，指一九九三年憲兵「邱鎮軍」涉嫌毆打警察被送辦。李正皓與曾玟學皆質問立委候選人邱鎮軍是否為該人？

邱鎮軍昨開記者會承認他當年打人，但說明當天雙方都穿運動服，互相不了解對方身分；當時對方先行挑釁，就是年輕人口角吵架，最後雙方和解收場。邱並反擊，若對手為了選舉，惡意連結無限上綱出黑函文宣，將採取法律行動反制。

王義川要求邱出來公開辯論

王義川及新北市議員卓冠廷的「川流不息、民主前行」全台大車掃昨到苗栗市，和曾玟學合體車隊掃街。曾玟學表示，邱鎮軍終於在昨天出來面對媒體並承認自己就是當年圍毆警察事件的參與者之一，他要再問邱「你是不是那個拿酒瓶砸警察後腦杓的人？」

王義川也指出，邱鎮軍承認了打警察，邱的房子出租給電子遊藝場，裡頭還發生毒品交易案，要求邱出來公開辯論，無論是財產、毒品、政治獻金、電子遊藝場或是打警察等議題都歡迎，並批「年輕時打警察、長大當立委？」以後苗栗鄉親要如何教導下一代。

邱鎮軍簽署反廢死實現正義公約

此外，邱鎮軍昨天簽署「反廢死實現正義公約」，指出近日國中生割喉案，受害者家屬發出反廢死聲明，他支持家屬立場，認為亂世用重典才能讓社會撥亂返正，呼籲鄉親用選票下架支持廢死的曾玟學及民進黨。

曾玟學則回應，死刑存廢是民主國家經常討論的議題，邱鎮軍陣營所使用他論述死刑存廢的影片是掐頭去尾的說法，若邱鎮軍對此議題如此有興趣，他也歡迎公開辯論。

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