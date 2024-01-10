被影射有不雅影片 羅致政批境外介選

2024/01/10 05:30

〔記者陳政宇、施曉光、翁聿煌／綜合報導〕新北市民進黨立委羅致政連日來被影射有不雅影片，國民黨昨天表示收到二十片疑似羅致政的影片，內容猥褻；對此，羅致政抨擊這又是境外介選，民進黨籍立委洪申翰也被相同的手法抹黃，呼籲國安單位趕快公布非法介選的供應鏈。行政院長陳建仁昨天表示，支持檢調單位盡速查明真相。

國民黨發言人、桃園市議員凌濤質疑說，收到的影片有「道具」、「特寫」且不堪入目，要求羅致政退選；凌濤也點名洪申翰也被爆出相關影片，要求兩位當事人及民進黨說清楚，並要求檢調單位趕快公布鑑定結果，不要拖延到選後。

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陳建仁：防中國介選 勿輕易誤信

國民黨立委曾銘宗昨天在立法院臨時會質詢時也關切此事，並要求擴大追查坊間流傳的羅致政與蔡英文總統的對話音檔真偽疑雲，國會議員和總統的對話被錄音流出，已涉及國安問題。

陳建仁表示，政府很慎重、積極調查，要鑑定錄音檔是否被偽造、變造，他同意這涉及國安問題，檢調的科技調查需要時間，他會請檢調加速調查，也呼籲民眾提高警覺，嚴防中國的介選手段無所不用其極，不要輕易誤信。

羅政致引述媒體報導，他說，「有國安人士表示，這次境外網站傳出洪申翰的性愛影片，與先前酷似羅致政的影片，都是透過境外網站傳播，且由特定帳號進入國外成人網站後，再匿名上傳影片，最後交由國內協力者散布給媒體，不排除有中共勢力介入。」

他表示，還有多少個羅致政、洪申翰要遭到攻擊？為何在假訊息介選的紅色供應鏈當中，特定紅媒、國民黨總是接手操作？他對國民黨配合境外介選勢力提出強烈抗議，國民黨應說明影片資料從哪裡來的？是誰源源不斷供應？

羅政政並發表三項主張，第一，絕對不能讓中共網軍介選得逞、動搖國本，這是操作細膩的新犯罪模式；第二，請國安單位快速調查，公布介選供應鏈的真相；第三，紅統政媒先造謠抹黑、抹黃，統媒、藍營政客再接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。

2024立委選舉

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