蔡：台灣要研製下一代戰機

蔡英文總統在昨晚播出的專訪指出，有些政黨的（總統）候選人提出的卻不是往前的方向，令人擔心，國家領導人必須對未來有清楚的願景、有經驗的團隊及充足的政策準備，並能回應各項挑戰，相信接棒的民進黨總統候選人、副總統賴清德會做得更好。（圖擷取自YouTube）

2024/01/08 05:30

〔記者何玉華、陳昀／台北報導〕蔡英文總統在昨晚播出的電視專訪指出，過去台灣試圖推動國防自主，但常常沒有很強的連續性讓產業能有發展機會，但這次台灣下定決心，讓國家中山科學研究院帶領台灣產業一起做，除了六十幾架勇鷹新式高教機外，後面還要再開始研製下一個世代戰機，讓國防政策有延續性。

蔡英文表示，軍工產業跟再生能源都是從無到有，過去台灣試圖推動國防自主，製造需要的防衛性武器，但常常沒有很強的連續性讓產業能有發展機會，但這次台灣是真的下定決心，讓國家中科院帶領台灣產業一起做，除了六十幾架勇鷹新式高教機，後面還要再開始研製下一個世代戰機，讓國防政策有延續性，如果中斷，想再起就很困難，所以基本上要把將來的路徑先排好，並堅定意志讓工作人員全力投入。

請繼續往下閱讀...

蔡說，很高興能做出初步的成績，希望未來的總統能夠繼續支持，讓國防產業持續發展，帶動一連串的產業。

蔡也指出，台灣已向世界證明，「民主」與「國家的發展」不是兩相違背的概念，期待下任政府能在現有基礎下持續往前走，但有些政黨總統候選人提出的都不是往前的方向，令人擔心。

蔡英文表示，國家領導人必須對未來有清楚的願景，有經驗的團隊及充足的政策準備，並能迅速回應各項挑戰，同時需要相對穩定的政治環境，相信接棒的民進黨總統候選人、副總統賴清德會做得更好。

蔡英文昨為民進黨台北市立委第七選區候選人許淑華站台時表示，今天全世界看到台灣，第一個聯想到的一定是民主自由，第二個便是科技；而台灣的科技發展是跟自由民主的社會結構不可分離的。

她說，科技的發展決定台灣未來在全世界扮演的關鍵角色可不可以繼續下去，也讓台灣的發展有持續的動能，希望民進黨在國會席次過半，可以協助賴清德跟蕭美琴繼續穩健的執政，讓台灣穩穩的在民主自由的道路上前進。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法