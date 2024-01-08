小英挺吳沛憶 同框藍營「最強里長」

總統蔡英文（右二）在立委候選人吳沛憶（中）、立委林昶佐（左一）、議員劉耀仁（左二）陪同下拜訪國民黨籍里長方荷生（右一）。（記者陳冠甫攝）

2024/01/08 05:30

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市中正萬華選情激烈，總統蔡英文昨已是第三度為民進黨立委候選人吳沛憶輔選，一早在立委林昶佐、議員劉耀仁等人陪同下拜訪有「最強里長」之稱的國民黨籍里長方荷生，方荷生所建立的社會安全網模式橫跨中正、萬華，人脈、組織影響力廣大，拔樁意味濃。吳沛憶表示，平時就與方荷生里長有很多合作；鍾小平則否認拔樁成功；于美人則反酸吳沛憶不夠強，蔡英文才要頻繁來輔選。

蔡英文、吳沛憶、林昶佐、劉耀仁昨一同參訪由方荷生所創辦的「樂齡健康站」與「飛行少年咖啡屋」，了解方荷生建立的多元社會照顧模式。方荷生提及社福據點的成立，要感謝民進黨社福委員吳玉琴、林昶佐，在他們的協助下，才能使用國防部閒置空間做非營利使用，當成社福據點。

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方荷生也提到在萬華疫情期間，看到吳沛憶跟在地年輕人主動來幫忙他，親自把物資送到弱勢家庭。吳沛憶則說，疫情期間很多人都是看到里長的臉書，知道該如何送物資，建立社會安全網，提供正面、正向的力量。

蔡英文也稱讚，應找人研究方荷生的社區安全網模式，並推廣到全台灣。此外，聽到方荷生需要大家「後車廂」幫忙載運物資，蔡英文笑稱總統卸任後開車環島旅行，她的後車廂也可以幫方荷生里長載物資。

對於綠營拔樁藍營里長？吳沛憶說，這裡是萬華中正的社福發源地，方荷生過去得過總統文化獎，雖然是不同黨籍黨派，但平時社福、或在疫情時都跟方荷生里長有很多合作，也希望把中正萬華經驗，推廣到全台灣。

鍾小平則表示，沒有拔樁問題，方荷生身上穿著食物銀行的背心，方是以創辦人名義接待蔡英文與吳沛憶；之前方荷生也接待過新北市長侯友宜、前衛福部長陳時中。

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