馬治薇案 民進黨：柯須對外說明

民眾黨總統候選人柯文哲（左）於今年一月三日與無黨籍立委候選人馬治薇（右）前往桃園宮廟拜票，兩人還合照，互動熱絡。（取自馬治薇臉書）

2024/01/06 05:30

曾任民眾黨桃園黨部發言人 3日還與柯合體拜票

〔記者陳政宇、林哲遠、錢利忠／台北報導〕曾擔任民眾黨桃園黨部發言人的無黨籍立委候選人馬治薇，本月三日才與民眾黨總統候選人柯文哲合體拜票，但馬疑受中方資助、涉犯反滲透法，桃園地方法院昨裁定羈押禁見。對此，民進黨發言人張志豪昨指出，民進黨尊重檢調依法偵辦，但是民眾黨及黨主席柯文哲有必要對外說明。

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民眾黨︰馬以無黨參選 與民眾黨無涉

民眾黨發言人李頂立回應，區域立委之參選須經過黨內相關程序，當時即因有對中關係的相關疑慮，不予提名馬治薇，後續亦撤銷馬於桃園黨部職務。馬以無黨參選，相關選務與民眾黨無涉；目前相關事證已移交中評會議處。

民進黨立委林楚茵受訪指出，中國介選花招越來越明目張膽，藉由台灣的民主方式滲透民主政治，已成為慣用伎倆；很可惜的是，柯文哲自詡為新政治文化，實際上是說一套、做一套，用包牌的方式提名或支持候選人，「只要撿到籃子裡的都是菜，不在乎是好菜、還是壞菜，完全沒有過濾」。

調局︰中共介選 首見資助虛擬貨幣

張志豪說，中國介選的樣態非常多元，隨著投票日接近也更加嚴重，民進黨再度呼籲國人明辨中國介選企圖影響選舉的嚴重。

調查局國家安全維護處昨表示，中共指示特定人士參與我國總統及立委二合一選舉，企圖干預我國選舉，去年四月馬治薇前往中國，期間接受中共指示，返台後登記參選立委，中共則透過虛擬貨幣等多種管道提供上百萬元資金，做為她的競選經費，這是首宗候選人接受中共虛擬貨幣資助介選的查獲案例。

調查局指出，為防制境外敵對勢力介入選舉，提前部署並動員全局各處內外勤，全力發掘並偵辦中共介選案，確保國人不受外力干擾，自由行使投票權、維護選舉公正，也杜絕中共統戰、滲透，以維護國家主權及自由民主憲政秩序。

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