馬曾爭取民眾黨提名 有統促疑慮落空

馬治薇與民眾黨總統候選人柯文哲互動密切，去年八月六日柯文哲來桃園，還授證給馬治薇。（取自馬治薇臉書）

2024/01/06 05:30

〔記者謝武雄、林哲遠／綜合報導〕民眾黨桃園黨部前發言人馬治薇以無黨籍競選桃市第一選區立委，因涉收受中資參選，觸犯反滲透法，昨被法院羈押禁見。馬治薇去年中爭取民眾黨提名階段，黨主席柯文哲逕自在地方活動上推薦她，引發黨內異見，民眾黨中央委員會對她與統促黨往來密切、兩岸背景經歷有疑慮，最後未予提名，但她不放棄，改以無黨籍參選立委；柯文哲本月三日到桃市為本身總統選情造勢時，兩人還合照，互動熱絡。

民眾黨去年四月底到五月初辦理黨內立委初選登記，馬治薇與不分區立委賴香伶、時任桃園黨部發言人李慕妍登記參選不同選區，七月中公布提名名單，賴、李在列，馬因被顧慮前述統派因素而未獲提名，馬去年八月廿四日現身連署參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘造勢場合，因不符民眾黨立場，兩天後被地方黨部免除發言人職務，但仍是黨員。

請繼續往下閱讀...

桃園黨部主委澄清未與馬赴北京

如今馬治薇涉嫌接受中方資助上百萬元競選立委，曾代表民眾黨在大溪、復興角逐市議員失利的徐慈檉爆料，民眾黨桃園黨部主委黃成峻去年上半年偕馬女飛往中國廈門，從北京搭機回台，期間五到六天，黃也在背後協助馬女選舉。

也被檢方傳喚的黃成峻指出，他是以證人身分被傳喚，澄清沒有與馬治薇去北京，他和馬治薇是在去年五月十一日至十三日前往湄洲島進香，並在十四日回台，這場活動規模很大，包含國民黨立委陳玉珍、新黨前立委吳成典等人都到場，他和三名民眾黨部幹部以個人名義參加。

黃說，三天活動是循小三通路線，「期間馬治薇的確消失一陣子，之後又回來和大家會合」，他和馬女共同出國紀錄只有這一次。

桃園市選委會總幹事賴家美表示，馬治薇雖涉案被羈押，因尚未被判決定讞並宣告褫奪公權，仍具有被選舉的權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法