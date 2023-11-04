再提2方案 朱立倫向柯文哲喊話：不要再回原點

國民黨主席朱立倫昨召開記者會，就「藍白合」發表談話。（記者叢昌瑾攝）

2023/11/04 05:30

藍白合陷僵局 侯：會拿出最好方式面對兩黨協商

〔記者施曉光、張軒哲／綜合報導〕為突破「藍白合」困局，國民黨主席朱立倫前天向民眾黨主席柯文哲提出整合新方案，但柯仍堅持全民調方式，朱立倫昨召開記者會回應表示，否決全民調的人不是他，而是前一階段藍、白協商就已經結束，況且柯文哲與他及侯友宜日前密會時也提及，就等國民黨再提出新方案，雙方不要再走回原點。

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朱強調，柯文哲很辛苦，他知道民眾黨內的主戰派就是不希望柯接受。他盼望柯能靜下心來，大家莫忘初衷，結合在一起。

至於柯文哲昨宣布，如果採全民調就願意退讓，只要侯、柯支持度在誤差範圍內，無論勝負，柯都願意擔任侯的副手，朱立倫對此沒有正面回應，只強調他與柯過去都擔任教授，也都知道統計上誤差範圍內的數字都是沒有意義的。

朱拋日、德兩模式 讓小雞選母雞

朱立倫還說，當侯、柯支持度呈現麻花狀態，任何一種搭檔方式都能贏，此時當然要再參照先進國家的方式，為何不讓立委參選人以秘密投票方式，選出希望帶領他們的母雞？同時，政黨實力也應該要被顯現出來。

有關國民黨最新的整合方案，朱立倫指出，一個是參考日本式方案，為了決定日本總理、自民黨總裁人選，自民黨由黨員與黨友一起投票，這也符合小雞（議員參選人）選母雞的精神，國會議員每人一票，佔二分之一比例，因此，國民黨建議由所有在野聯盟包括國民黨、民眾黨及黨友大約八十五到八十六位立委參選人，以無記名方式秘密投票，比重佔二分之一，另外二分之一就尊重民眾黨主張的民調方式。

朱立倫表示，另一建議方案，是參考德國的聯立制模式，也是一種準全民調的方式，由「侯柯配」、「柯侯配」與「賴蕭配」進行對比民調，比例佔二分之一，另外二分之一則是民眾黨與國民黨互比政黨支持度。

朱立倫也還原十月三十一日晚上他與侯、柯三人的密會經過，他指出，當晚共識就是過去的民主式初選、全民調就不必再談了，大家不要再回到原點，而是要想出新辦法，柯表達希望由他召集國民黨智庫專家討論，並於前天提出新方案，前天他與柯通了電話，也與侯友宜通過電話，侯只回覆一句話，完全尊重黨中央及學者專家的共識。

侯友宜昨則對藍白整合陷入僵局表示，藍白合作是六成民意的期待，雖然時間緊迫，他們一定會拿出最好的方式，不要辜負人民的期待。

媒體詢問，有民眾建議「國民黨自己來，跟韓國瑜搭配」。侯則說，謝謝大家建議，目前進入政黨協商，一切都往前走。

國民黨總統參選人侯友宜昨走訪台中潭子市場，與熱情攤商合影。（記者張軒哲攝）

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