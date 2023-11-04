仍堅持全民調 柯文哲：誤差範圍內 我贏也願當副手

民眾黨總統參選人柯文哲昨到花蓮市重慶市場拜票，與民眾合影。（記者花孟璟攝）

2023/11/04 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕侯友宜前天受訪說「火車過了不等人」，藍白合昨天是最後期限，柯文哲昨天下午給出「退讓」條件，但前提是採行「全民調」。他說，全民調即使結果是他贏，如沒有超過誤差範圍，他願禮讓當副手，以達到政黨輪替目標。

柯文哲說，為了這最後通牒，昨一早與核心幕僚開會一個多小時，討論最後焦點落在柯文哲、民眾黨的「參選目的」，到底是要勝選？還是提供台灣新的選擇？

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朱提兩黨立委參選人票選

柯：不用投都知道誰會贏

柯說，他還是相信科學，只有全民調才能反映真實民意、選出最強組合，贏的選總統、輸的當副手，要知道，統計上贏○．一不算有意義的差距，因此全民調如果在誤差範圍內「就算是我贏了」，他也願意當副手，來達到政黨輪替的目標。柯認為，「這也算是一個政治上的退讓」。

媒體問，若國民黨不同意「全民調禮讓誤差範圍」，藍白還要合嗎？柯強調，不管結果如何，民眾黨都會繼續前進，達到政黨輪替、聯合政府的目標。柯並說，他不會要求國民黨馬上回應，更不會講「火車開走就不理你」這種話，民眾黨只要主要幹部線上會議一小時就能做決策，國民黨沒法這麼快。

柯文哲也說，他感謝朱立倫主席和他通電話，費盡心思提的新方案包括日本模式、德國模式，日本模式是國民、民眾兩黨立委參選人來投票，輸了當副手。「但我算算，他們（國民黨）有六十九位參選人、民眾黨是十一位」，怎麼想都覺得很奇怪，「這不用投都知道誰會贏」，這更像縮小版的開放式初選；至於德國模式其實就是看政黨支持度，等於就是比大小黨，排除中間選民選擇。

柯文哲認為，藍白合的全民調只是國民、民眾兩黨之間的參選人比較，最簡單就是對比式民調，柯對賴、侯對賴，看統計結果就知道誰適合。

他說，鴻海能在全世界有這麼大份量，郭台銘總有他的能力，「存在就是真理」。郭前天在電話中告訴他，「最大目的是台灣可以變好」，且對合作持開放態度，如果大家用這種態度就好辦事。

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