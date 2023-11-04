新聞透視》藍白都怕輸

為突破「藍白合」僵局，國民黨與侯友宜陣營死纏爛打的糾纏下去，只是凸顯自己怯戰的孬樣，也形同在為柯文哲累積藍、白分道揚鑣後，放手一搏，力拚「棄侯保柯」的膽氣與能量。（資料照，本報合成）

2023/11/04 05:30

記者施曉光／特稿

柯文哲昨就「藍白合」整合方案說，在以全民調方案為前提下，如果他與侯友宜的支持度在民調誤差範圍（通常約三％）之內，即便勝過侯友宜，也願意屈就擔任侯的副手。這就好比一場百米田徑短跑賽，柯禮讓對手起跑點往前挪移三公尺，但令人訝異的是，國民黨與侯友宜竟不敢接下「戰書」。

可以預料的是，本月二十日中選會正式受理正副總統候選人登記之前，國民黨仍會繼續硬扒著柯文哲不放，甚至不排除可能搬出總統參選人必須負責張羅藍、白兩黨立委參選人龐大的組織動員經費，藉此「提點」柯文哲，參選總統並非民眾黨這種小黨容易負擔的事情，而且只要能夠拗到最後一秒，就不會提前一分鐘攤牌，想必藉由「苦肉計」騙取支持「藍白合」的中間選民同情，並藉此積累傳統藍軍支持者對柯文哲與民眾黨的憤怒，當匯聚達到一定能量時，再鳴金擊鼓，悲壯出征。

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不過，國民黨與侯陣營可別忘了一點，如果再這般死纏爛打的糾纏下去，只是凸顯自己「怕輸」及一副怯戰的孬樣，也形同在為柯文哲累積藍、白分道揚鑣後，放手一搏，力拚「棄侯保柯」的膽氣與能量。

但講到「怕輸」這一回事，藍、白也就「大哥別說二哥」，不必五十笑百。直到昨天再度否決國民黨整合方案的同時，柯文哲依然不忍斷捨離，放棄肖想國民黨票源的念頭，嘴巴說不會下通牒，看似不放棄藍、白協商機會，但說穿了，其實就是「怕輸」，不敢挺起胸膛迎戰一場「三腳督」或「四腳督」的總統選舉。

最近柯文哲被爆過去曾經說過最討厭的三個東西，就是「蚊子、蟑螂、國民黨」，如今為了選舉利益，居然要與蚊子、蟑螂齊名並駕的國民黨苟合，葷素不忌，如此涇渭不分的政治人格，日後一旦掌權，難保周圍身邊不會「君子氣沮，宵小競進」。

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