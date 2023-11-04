賴蕭配呼聲高 立委讚蕭美琴：超級加分

民進黨總統參選人賴清德迎戰2024大選，駐美代表蕭美琴被視為熱門副手人選之一。（圖取自賴清德臉書）

2023/11/04 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德副手人選，以駐美代表蕭美琴呼聲最高，傳出蕭將於亞太經濟合作會議（APEC）十七日結束後返台述職，恰逢大選登記日程為廿日至廿四日，引發聯想。民進黨跨派系立委熱情盛邀蕭美琴站台助選，並稱讚蕭是所有副手人選中最亮麗的一位，對賴清德超級加分，但須尊重賴競辦的安排。

賴：不分區提名後 就公布副手

蕭美琴不僅是民進黨長期倚重的外交菁英，也曾攻克艱鉅的花蓮縣立委，熟稔外交事務、國會議事及基層經營。賴清德近期接連拋出「副手優先考慮女性」、「送蕭美琴進總統府」，也被解讀為鋪排蕭的出場。

請繼續往下閱讀...

賴清德昨在彰化受訪重申，時間到了大家就會知道，因為現在是不分區立委提名過程，立委名單公布後，就會公布副總統名單，敬請大家支持。

綠營跨派系立委 熱情邀蕭助選

關於提名規劃，黨內人士說，民進黨擬於十五日召開中執會，拍板不分區立委參選人名單，料賴清德副手將在此後正式亮相。他強調，重要的選舉人事，總統蔡英文與賴清德之間的溝通完全沒有問題。

英系立委莊瑞雄表示，大家對蕭印象非常好，如果是蕭美琴，這真的是超級加分。新系立委劉世芳說，蕭美琴擔任駐美代表的表現很好，若蕭願意擔任副手，相信她會是所有副總統人選中最亮麗的一位。

湧言會立委王定宇也指出，蕭美琴被美國外交圈稱為「最有影響力的大使」，不管未來在哪個位置，相信都會非常傑出。有黨內立委認為，蕭美琴確實是綠營孚眾望的副總統人選，尤其在目前相對逆風的選情下，盼能發揮拓票戰力，擴大賴清德的領先差距，與賴分進合擊拉抬立委參選人。

蕭首度投入區域立委選戰為士林北投區，該選區現任立委吳思瑤表示，蕭美琴人氣很旺、接地氣又有國際格局，相信各地立委都期待蕭投入選戰。花蓮縣立委參選人張美慧也說，花蓮的鄉親都很想念蕭美琴，她所爭取的重大建設仍在進行，甚至有人說要包遊覽車組團到桃園機場接機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法