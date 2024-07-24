柯文哲：大巨蛋安全審查若沒人願意審 北市府應自己承擔

民眾黨主席柯文哲表示，大巨蛋可以開演唱會，但必須先完成相關消防審查，使用執照註記的安全審查若沒有人願意審，台北市政府就應該自己承擔。（圖擷取自「柯P揪時在」）

2024/07/24 22:56

〔中央社〕台北大巨蛋能否開演唱會成為話題，民眾黨主席柯文哲今天表示，大巨蛋可以開演唱會，但必須先完成相關消防審查，使用執照註記的安全審查若沒有人願意審，台北市政府就應自己承擔。

柯文哲今天晚間在YouTube頻道節目「柯P揪時在」與民眾黨台北市議員陳宥丞暢談大巨蛋議題。

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柯文哲表示，大巨蛋選址拍板蓋在國父紀念館對面，因周邊限高60公尺，導致球場必須下挖10公尺，相較於小巨蛋在地面層，大巨蛋在疏散時要往上跑3層樓，也造成消防、疏散計畫困難。

台北市副市長李四川曾說，台北大巨蛋辦演唱會卡關是因使用執照註記被柯市府綁死，柯市府民國109年在使用執照註記第29點，與內政部函示矛盾，現在沒有機構知道該怎麼審查驗證。

對此，柯文哲表示，大巨蛋可以開演唱會，但必須先完成相關消防審查；使用執照註記的安全審查若真的沒有人願意審，政府就要自己承擔，台北市政府可以出來承擔這個審查的任務。

陳宥丞透露，他曾與台北市長蔣萬安便當會時提議，可參照國外模式，由政府先出資設置燈光、音響、舞台，輪流邀請街頭藝人或學校機關進場表演、測試大巨蛋音域跟音場，蒐集數據資料再提供給專業單位團體使用，可達到多贏目的，但這項建議至今未獲蔣市府回應。

吃球爭議 柯：大巨蛋設計本來就很奇怪

談及大巨蛋白色座椅「吃球」爭議，柯文哲表示，大巨蛋啟用超過1年，發現問題該處理就去處理，不用推責任，大巨蛋本來設計就很奇怪，但抱怨沒有用，應把問題解決。

回顧過去台北市長任內處理大巨蛋議題，柯文哲坦言，最大挫折在於以前當台大醫院醫生是「黑白分明的世界」，碰到大巨蛋宛如到「黑白不分的世界」。

柯文哲說，他不會把大巨蛋當成政績，也不會抱怨太多，如同病人被撞得亂七八糟送到急診室，「抱怨也沒有用，該開刀就開刀，該止血就止血」。

大巨蛋使用執照附表注意事項第29點要求，大巨蛋依台北市大型群聚活動安全管理自治條例申請辦理大型群聚活動時，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構審查驗證防火逃生避難安全。

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