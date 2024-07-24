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柯文哲2026選台南？選高雄？ 黃暐瀚批：想清楚再講

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2024/07/24 11:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本學者小笠原欣幸日前分析，民眾黨主席柯文哲如果要讓民眾黨避免泡沫化，2026年應該去競選台中市長；柯文哲隨後反駁，戰略考量「應該是選台南跟高雄」，而非台中。政治評論員黃暐瀚強調，他完全同意小笠原的分析，「2026灘頭堡」除了台中，「柯文哲還有什麼機會」？

黃暐瀚在臉書PO文表示，小笠原欣幸日前撰文分析台灣政治局勢，針對民眾黨陷入「小藍」形象包袱、聲勢下滑，提出「柯文哲選台中市長，以避免民眾黨泡沫化」的建議。柯文哲聞言回應「小笠原畢竟是學者，是分析家，如果真的要戰略考量，應該是選台南跟高雄，怎麼會選台中」？黃暐瀚反問：「怎麼會選台中？因為台中的勝選機率最高。」

黃暐瀚分析，「台北黃珊珊、新北黃國昌」，民眾黨已經「有人」；柯文哲2024總統選舉在台北、新北的得票並不漂亮（台北23%，新北26%）；六都中支持度最高的是桃園、台中，桃園有現任市長張善政尋求連任，台中盧秀燕任期將屆滿，若柯文哲參選台中市長，可能的競爭對手如國民黨江啟臣、民進黨何欣純都沒有現任優勢；至於台南、高雄，都是綠營大幅領先，柯文哲幾乎沒有勝算。他反問柯文哲：「為什麼是台中？因為只有台中勝選機率最高，又能一舉擺脫『小藍』的包袱。」

黃暐瀚指出，小笠原的分析，他完全同意，先前專訪柯文哲，他的說法是：「不選2026，續選2028」，我覺得很合理。但如果現在情勢改變，已然放棄2028？「2026灘頭堡」除了台中，柯文哲還有什麼機會？

黃暐瀚直言，還是那句話「要選不困難，選贏不容易」，「柯文哲選不選2026？是求參選？還是想勝選？都得由他，自己決定」。

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