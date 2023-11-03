《嘉義》與涉性騷顧問同框 黃敏惠認不夠嚴謹

嘉義市政府許姓景觀顧問（左）被指控疑似對學生性騷擾，市議員郭定緯昨抨擊市長黃敏惠（右）還與性騷加害者一同參訪合照。（嘉義市府提供）

2023/11/03 05:30

議員質疑許某涉對學生性騷已離職 目前仍是市府顧問「說好的零容忍呢？」

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市議會昨召開定期會，市議員郭定緯質詢時說，市府許姓景觀顧問被指控疑似對學生性騷擾，涉「MeToo」事件，不僅目前仍是顧問，市府團隊十月三十日竟與許姓景觀顧問一同到新北市參訪、合照，郭抨擊「說好的性騷零容忍呢？」市長黃敏惠答詢，指任何人都不能容忍性騷擾，此事沒有考量周到，不夠嚴謹，會再瞭解詳情，儘速處理。

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黃：未考量周到 會再瞭解、處理

郭定緯質詢表示，今年MeToo事件頻傳，「拒絕性騷擾、譴責加害者」是社會共識，但市府許姓景觀顧問今年被投訴涉及對學生性騷擾，事件爆發後，原本許姓景觀顧問在中華民國景觀學會擔任執行長，已遭學會宣布暫停其職務，並已從原本任職的文化大學離職。

郭定緯說，學會、學校均已對涉及性騷擾的許姓景觀顧問進行處理，但市長黃敏惠十月三十日率團到新北市「府中雙城」參訪，過程中卻由許姓景觀顧問陪同、介紹，甚至還拍照留念，發布新聞稿，原本新聞稿還稱許姓景觀顧問為「景觀總顧問」，後來第二版重新發布後才刪除。

由許某陪同參訪新北市 還發新聞稿

郭定緯說，性騷零容忍，但市府卻仍與性騷擾加害者互為夥伴關係，個人德行操守極為重要，景觀界有更多優秀的學者，市府在選擇顧問時，應更小心謹慎。

黃敏惠表示，她認同性騷零容忍，此事沒有考量周到，不夠嚴謹，將進行瞭解，儘速處理，若議員知曉相關事件，可提早告知，讓市府因應。

市府都市發展處回應，嘉義市景觀總顧問計畫是市府委由中華民國景觀學會辦理，總顧問團隊由學會成員許家彰老師擔任計畫主持人，許姓顧問是該團隊聘任的諮詢顧問之一，將請總顧問團隊正視議員提出的問題，積極妥為處理。

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