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國民黨立委參選人競選幹部 疑幫郭台銘連署》綠質疑羅廷瑋團隊 是郭團隊借殼上市

羅廷瑋公佈總部新副主任，但被挖出他的服務處竟是郭董連署站，羅廷瑋：不必作文章。（羅廷瑋提供）

羅廷瑋公佈總部新副主任，但被挖出他的服務處竟是郭董連署站，羅廷瑋：不必作文章。（羅廷瑋提供）

2023/11/03 05:30

〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中市第六選區國民黨立委參選人羅廷瑋昨日公佈「三顧茅廬」有成，延攬綠營基層出身的翁俊楠加入競選團隊，委以副主任職務輔選，但民進黨台中市黨部與市議員張家銨均質疑，翁俊楠南區服務處地點竟是總統參選人郭台銘的連署站，因羅廷瑋前天才被爆出母親疑幫郭台銘活動掛布條，質疑「巧合」；羅廷瑋則不以為然指出，支持郭董選總統的人為何不能支持他選立委，現在大家的目標就是跨黨派「下架民進黨」，民進黨不必大作文章。

羅：打破藍綠屏障 不必大作文章

羅廷瑋昨指出，翁俊楠是民進黨基層助理出身，在中西東南區服務數十年，也任前立委林佳龍的特別助理等，加入他的陣營形同打破藍綠屏障。

不過，民進黨台中市黨部指出，翁俊楠已在二○二二年因違紀參選遭開除黨籍，近來身分是「盧市府的市政顧問」，羅廷瑋團隊主任石國勲及剛上任的服務處副主任翁俊楠皆設站協助郭台銘連署，他的團隊根本是郭台銘連署團隊「借殼上市」。

羅廷瑋昨在市議會質詢再澄清家人被指幫郭台銘掛布條，反批只憑一張照片就被抹黑，令人唾棄。

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