台海有事絕對會成區域衝突… 顧立雄：美強烈要求維持現狀主因

國安會秘書長顧立雄強調，台海若有任何軍事行動，絕對會成為區域衝突，這也是美國為何強烈要求維持現狀。（記者羅沛德攝）

2023/11/02 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」突襲以色列，引發全球關注。國安會秘書長顧立雄認為，哈瑪斯的攻擊方式是以小搏大的「打帶跑」戰術，和中國對台灣的武統企圖不同。他強調，台灣站在第一島鏈的關鍵地位，還有經濟安全課題，對美國來講這是核心利益，因此美方不會因以巴衝突分掉對印太地區的關注；且台海若有任何軍事行動，絕對會成為區域衝突，這也是美國為何強烈要求維持現狀。

立法院司法及法制委員會昨審查「一一三年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分」，民進黨立委江永昌質詢時提及以巴戰爭，世界在看兩岸會否成為下個衝突點，美國有辦法提供協助？顧立雄說，哈瑪斯是因為巴勒斯坦人的地位受長期壓抑，以此攻擊手段讓世界看到；對於以巴衝突，美國要限制它，不要成為區域性衝突，但台海若發生任何軍事行動，絕對會成為區域性衝突，日本、南海地區不可能倖免於外，因此兩者不能類比。

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美不會因以巴衝突分掉對印太關注

顧立雄分析，中國若要奪島，不容易採哈瑪斯突襲方式，若有，可能是企圖瓦解我們心理的作為。他提及，美國「二○二三年中共軍事與安全報告」中確實有提到，利用奪佔外、離島瓦解台灣的軍民士氣，這也是可能手段，目的是心理戰，當然不能排除這樣的可能性，但現在台灣在世界上能見度非常高，中國如果採取這樣的動作，自傷程度會很高；這樣破壞現狀、近乎恐怖攻擊作為，是全世界所譴責的，與我理念相近國家包括歐美，會對中國有相關制裁，中國應考量計算在內。

江永昌也關切中共前總理李克強近日猝死，是否升高對台武統可能？顧立雄分析，現階段中國維穩重於經濟發展，且美中戰略競爭格局雖不會改變，但它要管控風險，短期看不到有任何以軍事武力奪取台灣的存在。

今年亞太經合會（APEC）領袖峰會本月中旬將在美國舊金山舉行。民進黨立委劉建國昨詢問，代表台灣的台積電創辦人張忠謀，是否有機會和美國總統拜登會談？顧立雄指出，一定會有相當數目的國家，願意與台灣進行雙邊會談，「拜登跟張忠謀的一個會議，應該也是我們現在正在努力的方向」。

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