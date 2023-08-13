賴清德將過境紐約、舊金山 台美情資：中共動員紅統團體、黑幫滋擾

副總統賴清德昨啟程出訪，過境美國紐約與舊金山，中國則叫囂會有動作。圖為今年三月底蔡英文總統過境紐約，北京動員紅色僑團及幫派份子滋擾。（法新社檔案照）

2023/08/13 05:30

美安全單位全力緊盯 防止意外

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德昨啟程出訪，過境美國紐約與舊金山，中國則叫囂會有動作。據台美雙方安全單位情資，在北京訓令下，中國駐紐約、舊金山兩總領事館已策動「全美中國和平統一促進會」、兩地的紅色僑團及當地幫派份子，將在賴副總統過境時發動登報辱罵，以及組織滋擾抗議。

據指出，由於四月間中共策略騷擾蔡英文總統過境美國的行動，事後傳出當地走路工「被剝皮」的醜聞，原本說好四百美元，最後只拿到八十美元，以及主謀份子遭揭穿為中共海外警察局幹部隨後並遭美方逮捕，當地紅色僑團因此受調查。據了解，目前針對賴的滋擾動員狀況不佳，美國警方及安全單位已全力緊盯，防止意外發生。

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有關人士指出，中共為了介入台灣總統大選，對於此次賴清德過境美國，打壓動作不斷，並有持續上升的態勢。除了中國駐美大使謝鋒公開表示「當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的灰犀牛」，也透過各類管道試圖營造賴清德不受美國、甚至邦交國歡迎的假象。

北京收買巴國媒體 試圖帶風向

例如，中國近日就透過中國媒體設立的海外公司，與巴拉圭「ABC色彩報」、「最新時刻報」、「五日報」等當地媒體簽訂短期租約，刊登「支持『一中』，反對台灣政治人物殘害巴拉圭穩定」、「歡迎中國讓巴拉圭更進步」、「巴拉圭不歡迎台灣政治人物到訪進行選舉作秀」相關內容，試圖帶領輿論風向。並由新華社、人民日報海外版、中國環球電視網等官媒向全球發送，擴大影響效果。

賴今紐約僑宴 中方將糾眾鼓譟

賴清德過境美國期間，北京也透過紐約、舊金山兩處總領事館進行滋擾部署。其中，中國駐紐約總領事館在美東時間十日於皇后區法拉盛召集近百位親中僑團成員，包括數個幫派團體，聲明要連續三天刊報「抗議」。賴清德今日抵達紐約，將舉行僑宴。中方將動員至僑宴周邊鼓譟滋擾。

相關人士表示，今年四月蔡英文總統過境美國期間，北京指示動員騷擾訪團的「紐約長樂公會」前會長盧建旺及秘書長陳金平事後遭美國情治單位逮捕。經檢警調查，兩人長期負責中國政府進行海外警察局籌設，涉嫌監控、迫害在美中國人並從事不法情報工作。部分親共僑團也受到調查，更有多人遭取消居留身分。

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