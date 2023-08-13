中共軍演 國防部：掌握所有台海動態

副總統賴清德昨啟程前往南美洲友邦巴拉圭，中國卻在十一日宣布昨日起至十四日於浙江外海軍演。

2023/08/13 05:30

〔記者吳書緯、蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德昨啟程前往南美洲友邦巴拉圭，中國卻在十一日宣布昨日起至十四日於浙江外海軍演。國防部昨表示，在賴副總統出訪期間，國軍持續執行戰備整備任務，利用聯合情監偵手段，掌握所有台海動態，目前台海戰備狀況都正常。

政治大學國際事務學院兼任副教授陳文甲昨受訪指出，共軍一直都有在中國沿海進行火砲訓練，且八月份海象風平浪靜，是共軍例行性軍演的時間，中國十一日的宣布只是藉賴清德即將出訪的時機宣布軍演，對台灣不具有威懾性的影響。

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陳文甲認為，賴清德此行過境美國，依目前觀察是不會有外交性的突破，規格不若蔡英文總統四月出訪美國時高，美方將賴定位為副總統規格，而不是總統候選人的地位接待。

而我國安人士研判，按去年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後中共發動圍台軍演，以及今年四月蔡總統在美會晤眾議院議長麥卡錫後的軍演模式，中共有可能會以賴過境美國為藉口，宣布在台海周邊「演習」。模式可能與四月雷同，以放大的「戰備警巡」模式，並擴大機、艦的抵近。

相較中共刻意在賴清德出訪時，先釋放軍演訊息，營造對台施壓的緊繃氛圍。空軍清泉崗基地昨則舉行開放活動，超過十萬名民眾進場觀看國軍操演。國防部發言人孫立方少將受訪表示，營區開放活動，可以讓民眾看到國軍官兵在戰備整備、訓練都下了很大功夫，對於台海情勢掌握、保障國家安全，國軍同樣非常用功、認真，操演就是信心跟能力的展現。

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