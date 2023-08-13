為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

訪政大 柯拉克：台美合作 提升全球科技安全

美國前國務院次卿柯拉克（前排左三）近日造訪政治大學，與政大師生和產業專家座談。（政大提供）

美國前國務院次卿柯拉克（前排左三）近日造訪政治大學，與政大師生和產業專家座談。（政大提供）

2023/08/13 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕美國前國務院次卿柯拉克（Keith J. Krach）近日造訪國立政治大學與師生座談。柯拉克強調，台灣於科技發展上的卓越表現，讓台灣成為維護自由價值的強大盟友，而強化台灣的繁榮、主權及國際地位是聯盟的重要政策之一。

柯拉克也指出，能源安全等同於國防意義上的安全，專家評估五十年後六成能源將來自太陽能，如何在太陽能發電產業取得優勢，以抗衡中國，將是台美共同目標。他強調，當代自由岌岌可危，唯有堅守此一普世價值，才能實踐乾淨網路（clean network）的大理想，這也是他此次台灣行重點任務所在，透過台美私部門合作，鞏固台灣在全球可信賴科技網絡中的角色，進而提升全球科技安全與民主價值。

柯拉克表示，信任是台灣展現差異化，超越中國，成為全球企業商業夥伴的優勢，而中國正建構一「單向資訊長城」，搜獵各種資訊、數據做為己用，卻對人民蒙蔽真相，近年在美國出現的抖音熱潮，即為這座單向長城的延伸，但當今美國社會已高度重視資訊透明，台灣對於資訊安全的重視與維護，將是美國與全世界願意與台灣結盟的重要原因。

柯拉克主張「科技信任」（trusted tech）是引領科技發展的重要原則，更是對抗威權的不二解藥，以「科技促進自由」是「普渡柯拉克科技外交協會」（簡稱KITDP）的最高宗旨。

柯拉克也表示，海外合作是個「一加一大於二」的交易，他對於台灣的自由及可信賴科技發展領域給予高度肯定，認為台灣具有信任科技上的優勢，勢必能在國際合作上取得益處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賴清德將過境紐約、舊金山 台美情資：中共動員紅統團體、黑幫滋擾
2023/08/13 05:30

賴清德將過境紐約、舊金山 台美情資：中共動員紅統團體、黑幫滋擾
中共同步軍演 立委：用戰爭威脅 介入台灣大選
2023/08/13 05:30

中共同步軍演 立委：用戰爭威脅 介入台灣大選

大啖美食 廖家儀維持好身材有秘訣
中共軍演 國防部：掌握所有台海動態
2023/08/13 05:30

中共軍演 國防部：掌握所有台海動態
暌違7年 清泉崗基地開放湧10萬人潮
2023/08/13 05:30

暌違7年 清泉崗基地開放湧10萬人潮

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播