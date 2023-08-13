訪政大 柯拉克：台美合作 提升全球科技安全

美國前國務院次卿柯拉克（前排左三）近日造訪政治大學，與政大師生和產業專家座談。（政大提供）

2023/08/13 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕美國前國務院次卿柯拉克（Keith J. Krach）近日造訪國立政治大學與師生座談。柯拉克強調，台灣於科技發展上的卓越表現，讓台灣成為維護自由價值的強大盟友，而強化台灣的繁榮、主權及國際地位是聯盟的重要政策之一。

柯拉克也指出，能源安全等同於國防意義上的安全，專家評估五十年後六成能源將來自太陽能，如何在太陽能發電產業取得優勢，以抗衡中國，將是台美共同目標。他強調，當代自由岌岌可危，唯有堅守此一普世價值，才能實踐乾淨網路（clean network）的大理想，這也是他此次台灣行重點任務所在，透過台美私部門合作，鞏固台灣在全球可信賴科技網絡中的角色，進而提升全球科技安全與民主價值。

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柯拉克表示，信任是台灣展現差異化，超越中國，成為全球企業商業夥伴的優勢，而中國正建構一「單向資訊長城」，搜獵各種資訊、數據做為己用，卻對人民蒙蔽真相，近年在美國出現的抖音熱潮，即為這座單向長城的延伸，但當今美國社會已高度重視資訊透明，台灣對於資訊安全的重視與維護，將是美國與全世界願意與台灣結盟的重要原因。

柯拉克主張「科技信任」（trusted tech）是引領科技發展的重要原則，更是對抗威權的不二解藥，以「科技促進自由」是「普渡柯拉克科技外交協會」（簡稱KITDP）的最高宗旨。

柯拉克也表示，海外合作是個「一加一大於二」的交易，他對於台灣的自由及可信賴科技發展領域給予高度肯定，認為台灣具有信任科技上的優勢，勢必能在國際合作上取得益處。

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