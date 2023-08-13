中共同步軍演 立委：用戰爭威脅 介入台灣大選

副總統賴清德昨啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並過境美國，中國同步啟動東海軍演，引發關注。

2023/08/13 05:30

〔記者陳政宇、鍾麗華／台北報導〕副總統賴清德昨啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並過境美國，中國同步啟動東海軍演，引發關注。立委表示，中共此番例行性軍演具政治意義，試圖透過軍演影響賴出訪的正面效益，甚至用戰爭威脅介入台灣二○二四總統大選。學者認為，中國對台文攻武嚇可以預期，早被看破手腳，邊際效用也已遞減。

學者：邊際效用已遞減

針對中共的東海軍演，民進黨立委王定宇受訪表示，中共在東海軍演固然離台灣較遠，仍對區域和平造成威脅，中共會不斷透過軍事威脅，散播「戰爭與和平的選擇」介入台灣大選，若讓此舉達成效果，等同變相鼓勵中共變本加厲。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委許智傑說，賴清德此行正值選前敏感時機，中國也宣布軍演，因此會採比較務實、彈性、低調的方式互動，以拜訪台僑社團為主軸，若有官方互動交流也可能是檯面下；巴拉圭總統就職是國際重要外交場合，可提升台灣國際能見度，不僅是台美互動受關注，也能讓國人和世界肯定賴清德做好外交事務的能力。

針對中共持續對賴清德發動批評，兩岸政策協會研究員吳瑟致說，北京對台文攻武嚇是「正常發揮」，蔡英文總統四月出訪友邦、過境美國會見眾院議長麥卡錫，中國反應也如出一轍。可以預知，未來只要台灣有政府高層出訪，象徵國家主權與國際連結，中國勢必加大力度恫嚇台灣。

台北海洋科技大學通識中心副教授吳建忠強調，賴清德不僅是副總統，還是民進黨總統參選人，中共把賴清德視為「務實的台獨工作者」，只要對賴清德選舉有加分的，就會有阻撓，不會讓賴清德稱心如意。因此四月份，蔡總統過境美國時，中國的反應與動作，都會用在賴清德身上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法