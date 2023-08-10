提選領導人3面向 賴清德：執政黨勇於接受檢驗

民進黨主席暨總統參選人賴清德昨主持中常會時指出，執政黨要勇於接受人民檢驗，提出更多政策跟政績讓人民選擇。（資料照）

2023/08/10 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨主席賴清德昨主持中常會時指出，台灣民眾選擇國家領導人有三個面向，包含候選人的國家總體方向、馬政府及蔡政府執政的比較，以及候選人的條件；他說，執政黨要勇於接受人民檢驗，提出更多政策跟政績讓人民選擇。

提出更多政策與政績 讓人民選擇

據轉述，賴清德在中常會提到，台灣民眾選擇國家領導人有三個面向，首先，哪個候選人提出國家總體方向、符合國家需求？其次，很直觀地比較馬政府跟蔡政府八年執政的差異；第三是候選人的條件比較，他說，民主國家、責任政治，作為執政黨不要怕檢驗，要勇於接受人民檢驗，提出更多政策跟政績讓人民選擇。

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強調蔡政府沒亂花錢 還超前部署

據指出，賴清德也引述行政院發布的「十面向打造經濟與社會韌性」說明歲計賸餘議題，他強調，蔡政府不但沒有亂花錢，還超前部署，除了大企業有盈餘幫助國家總體經濟之外，政府也在擴大公共運輸補貼、推動產業及中小企業升級轉型等十大面向，幫助中小企業及弱勢。

即將出訪巴拉圭並過境美國的賴清德，也在中常會表示，他將擔任蔡英文總統的特使，前往巴拉圭出席巴拉圭新任總統就職典禮，傳達台灣人民的祝福，也會過境美國，感謝美國提供舒適、便利、安全跟尊嚴的過境協助。

賴清德提到，巴拉圭不管是剛當選的總統或現任總統，都非常希望能在今年來到台灣訪問，用行動表達對台灣的支持。巴拉圭是台灣非常重要的友邦，在各方面都有長期互利的合作，近年雙邊關係也日益增強，台灣是巴拉圭第二大牛肉出口國、第一大豬肉出口國，巴拉圭也很希望台灣企業能到巴拉圭投資，增進雙方的合作，其中在綠電、電動車、紡織業，都有機會合作，未來希望透過大家的努力，增進台灣跟巴拉圭的關係，邦誼永固，兩國人民感情能夠越來越好。

訪巴防中攪局 黨與府院緊盯情勢

據轉述，黨秘書長許立明在會中也提到，中央黨部將針對整體國際關係、國際情勢及兩岸做更深度的觀察，並提防有心人士在國際關係上見縫插針，預期中國恐有動作，黨內跨部門會跟府、院互相配合。

針對各陣營總統參選人近來接連出訪，親賴人士表示，賴清德接任副總統後，不只經常在蔡總統指派下接見友邦或國際友人，二○二○年也曾以副總統當選人身分出席美國國家祈禱早餐會，與美國在台協會每一任處長都有友好互動，去年率團前往宏都拉斯總統就職典禮時，也曾與美國副總統賀錦麗同台寒暄等，美方對賴的關注度也持續增加。而正來訪台灣的日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎眾議員也是指標之一。

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