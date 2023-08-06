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    駁馬執政留債1.7兆》馬英九基金會：特別預算常態化 蔡英文舉債20年最高

    馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，蔡政府七年來不斷撒錢、推前瞻計畫，舉債二十年最高，人盡皆知，已是民間常識。（資料照）

    馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，蔡政府七年來不斷撒錢、推前瞻計畫，舉債二十年最高，人盡皆知，已是民間常識。（資料照）

    2023/08/06 05:30

    〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統批評前總統馬英九債留子孫，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨日回應，沒想到蔡英文躲了這麼久沒出現在公眾前，一開口都是謊言，蔡政府七年來不斷撒錢、推前瞻計畫，舉債二十年最高，人盡皆知，已是民間常識，蔡英文還想用話術把債務責任推給馬英九，完全違反民間認知，台灣人沒那麼好騙。

    批蔡政府大撒幣 已達財政危險警戒線

    蕭旭岑透過新聞稿指出，由於我國預算制度，特別預算舉債不列入總預算中，因此許多債務事實上是被蔡政府「藏」了起來，蔡可能是看到下面給的數字，就喜滋滋的信口開河，而事實真相是，這七年來政府不斷舉債、編列特別預算，政府負債攀升，早已到達財政危險警戒線。

    蕭旭岑表示，二○一六年中央政府負債總額五兆三千三百九十三億元，根據財政部預估，二○二三年度的負債總額將激增達六兆六千七百四十八億元，蔡英文七年內中央政府負債餘額累增一兆三千三百五十五億元，即平均每年舉債淨額達一千九百零七億元，但蔡政府這幾年又多了許多舉債項目，例如紓困與新增軍購預算，執政的最後一個年度（二○二四）將再舉債，後代子孫面對的將是「無底洞」般的債務。

    稱馬政府留下豐碩稅收 蔡才敢推前瞻

    蕭旭岑說，蔡政府已透過特別預算舉債一兆二千七百八十七億元，遠超過馬政府時期的七千九百零九億元，但馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等，才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化，是真正的「債留子孫」。

    蕭旭岑還指出，馬英九卸任前三年，稅收超徵三千一百億元，公債占GDP的比率，三年平均降到三十三％，政府舉債空間有一兆一千億元，與超徵稅捐合計有一兆四千億元，當時的財政部長張盛和因此獲得「銀行家」（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。

    他感嘆，馬政府留下豐碩稅收，民進黨執政才敢提八千九百億元前瞻基礎建設計畫，蔡英文享用馬政府的盈餘，居然還回過頭來罵馬英九，真是徹底污辱台灣人的智慧。

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