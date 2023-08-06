陳建仁：面對威權要脅 大家要團結

行政院長陳建仁昨出席台灣文化協會成立百年紀念「台灣人 前進」紀錄片發表會。（記者劉信德攝）

2023/08/06 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長陳建仁昨參加台灣文化協會成立百年紀念紀錄片發表會致詞表示，現在台灣在世界上也愈來愈進步，是世界的楷模，根據英國「經濟學人」發表的二○二二民主指標，台灣在一百六十七個國家當中排名第十名、亞洲第一名，這是大家一起努力打拚才有的成績；他並呼籲國人，面對威權要脅，大家要團結，台灣才會愈來愈好。

國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲昨也受邀出席同場活動，兩人毗鄰而坐。侯看到柯文哲拿筆修改講稿，還對柯說「這麼認真喔！」「你好學生」，柯則回應「好習慣啦！我稿子都自己寫」。

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會後受訪時，媒體追問侯友宜，兩人是否有談在野合作？侯表示，兩個人坐在一起，兩個位子合在一起，不管市政或坐在一起，他與柯都有一起面對在雙北市共同努力的精神，為民眾打拚。

媒體也問侯為何參加這場活動？他說，身為台灣人，就應該知道台灣事，尤其對台灣的文化與歷史都要了解，沒有了解，怎麼能夠團結台灣？他希望自由民主在台灣深化，更重要的是大家團結在一起。

柯文哲致詞時則表示，日治時期台灣文化協會及台灣民眾黨重要領導人物蔣渭水說，台灣手握世界和平的鑰匙，所以應該是日華親善的楔子，這句話目前還滿管用的，台灣面對中美對抗局勢，應該當中美溝通的橋樑，而非中美對抗的棋子。

陳建仁指出，在過去威權時代，台灣有很多悲傷的故事，幸好有前總統李登輝，把台灣導向自由民主，而爭取自由民主，也是因為許多民主前輩的努力打拚，像美麗島事件、五二○農民運動，都是台灣人一代過一代、一棒接一棒，爭取自由、民主、法治。

柯文哲最近批評政府將特別預算常態化並做假帳，被陳建仁痛批說假話且無知。陳建仁在進入、離開會場時，都主動與柯文哲握手致意。

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